Tú crees que tu gato no te entiende, pero solo te ignora

(Tomada de la Red)

Cuando creas que tu gato no entiende lo que le estás diciendo, piensa que solamente no quiere hacerte caso...Si tienes un gato y eres una #CatLover, podrás pensar que a veces cuando le hablas a tu gato, parece que no te entiende y no sigue tus indicaciones... pero seún DailyTrend, un estudio de la Universidad de Tokio reveló que los gatos son muy inteligentes, ¡y que si entienden lo que dices!Supuestamente, los gatos distinguen entre las voces de sus dueños en comparación con las voces de otras personas. Los especialistas descubrieron que los gatos responden moviendo la cabeza o las orejas.Otra acción que no es fácil de detectar, es que cuando los gatos reconocen la voz de quien les habla, sus pupilas se dilatan, lo que puede indicar que están teniendo algunas emociones.A comparación de los perros, la coautora del estudio, Atsuko Saito, indicó que los gatos han evolucionado y parte de su supervivencia es no mostrar sus emociones.El estudio también revela que los gatos son capaces de comunicarse con los humanos, y ya se están desarrollando tecnologías para interpretar a los animales.¿Te imaginas que tu mascota hable como los perritos de la peli UP? :O¡Sería maravilloso!Fuente:http://www.tuenlinea.com/noticias/18/01/02/gatos-estudio-ignora-entiende-personalidad-mascota/