Pepinos, el terror de los gatos

(Tomada de la Red)

En los últimos años se han hecho virales los videos de propietarios de gatos atemorizando a sus mascotas con pepinos. Es aquí, donde surge el interrogante el por qué su temor excesivo a este alimento típico de la gastronomía india.



Sobre el tema se han realizado diferentes estudios, y la mayoría concluye que su reacción atípica y de temor se debe a factores como la sorpresa de poner un elemento extraño en su entorno, a la forma particular que tienen los pepinos y posiblemente, a su similitud con algún animal depredador







“Pienso que la reacción se debe a la novedad y a la sorpresa de encontrarse un objeto inusual puesto silenciosamente sin que se den cuenta… Los gatos son animales muy suspicaces que sospechan de cualquier movimiento o sonido extraño que se presente en el lugar donde se encuentren”, afirmó en su momento doctor Roger Mugford médico y escritor sobre comportamiento animal.



No obstante, dentro de los mismos estudios se recomienda no realizar este tipo de acciones que generan perturbaciones en el animal, ya que al ser mascotas sumamente sensibles y perceptivas, un susto de esta magnitud puede generar daños irreversibles en su sistema nervioso central.



¿Cómo evitar el nerviosismo en los gatos?

Como se mencionó anteriormente, los mininos son animales sumamente perceptivos y que están atentos a todo tipo de señales. Por esto, si usted ve que su mascota entra constantemente en etapa de nervios, lo recomendable es que intente acompañar y verificar qué es lo que está ocasionando su intranquilidad.



Es importante destacar que no se debe comparar la diversión humana con la animal, así que por más divertido que resulte para muchos asustar a su gato con pepinos, para ellos es verdaderamente trumático, por lo que se aconseja dedicar horas de juego de calidad con aquellos elementos que sean de su total agrado.



Por último, se debe familiarizar al minino con cada uno de los elementos que hacen parte de su entorno con el fin de que cada día su confianza aumente.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/por-que-los-gatos-se-asustan-con-los-pepinos