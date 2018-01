Trucos con el rímel que toda mujer debe saber

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La mascara es uno de nuestros productos de maquillaje favorito y, sin lugar a dudas el más popular entre mujeres, junto con el delineador. Sin embargo, también es uno de los más complicados, no tanto porque sea difícil de utilizar, sino porque se han revelado miles y miles de formas de aprovecharlo y, a pesar de esto, muchas no conseguimos los resultados deseados.



Reemplazar cada 2 meses: Si quieres unas pestañas de envidia, tendrás que reemplazar tu rímel cada 2 a 3 meses máximo. Y si crees que es un desperdicio de producto o dinero, recuerda que los doctores recomiendan tirar el rímel después de 3 meses de uso. Y, por si no te habías dado cuenta, un producto NUEVO siempre te dará mejores resultados.



Cóctel de rímel: Este es un truco muy popular, pero también es uno de los más efectivos: combina 2 mascaras diferentes para lograr un ‘look’ más impactante. Nuestra recomendación es mezclar un rímel que brinde volumen, y otro que alargue las pestañas.



Pestañas inferiores: Por si no te habías dado cuenta, también tienes pestañas inferiores, las cuales seguro has olvidado y nunca maquillado en tu vida, ¡pero no más! La misma atención que le brindas a tus pestañas superiores, tienes que dársela a las inferiores, tanto para agrandar tu mirada, como para crear más volumen.



De forma vertical: Después de haber pintado tus pestañas, coloca el cepillo del rímel en posición vertical para maquillar las pestañas olvidadas de las esquinas. Esta técnica también brindará más color al resultado, pero tienes que ser muy cuidadosa con el movimiento para no conseguirte el ‘look’ de pestañas de telarañas.



Hazle baño maría: ¿Se te olvidó reemplazar tu rímel? Mientras que es mucho mejor utilizar mascara fresca, este tip puede ayudarte en una emergencia. Coloca tu rímel completamente cerrado en una cacerola con agua caliente por unos minutos. Al terminar, deja que se enfríe y aplica; la consistencia será más líquida y durará por un poco más de tiempo.



Separa tus pestañas: ¿No te gustaría tener unas pestañas súper definidas? Pues con este truco será súper fácil: guarda tu rímel viejo y límpialo completamente, que no quede nada de pintura ni grumos sobre el cepillo. Así, cuando quieras maquillar tus pestañas con tu rímel fresco, tendrás un cepillo limpio con el cual quitar los grumos y desenredar tus pestañas.