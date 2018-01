5 Cosas que nunca debes decirle a tu jefe

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si tuviste la suerte de encontrar un jefe humano y flexible… deberías sentirte muy afortunada. Algunos jefes y ejecutivos suelen ser así, pero la verdad es que no todos tienen la misma suerte. De hecho, en oficinas más tradicionales, el ambiente de trabajo suele ser complicado.



Por más amable y cómodo que sea tu ambiente de trabajo, compartir mucha información de ti misma no siempre será la solución. Y no es que debas tener muchos secretos, pero hay ciertas situaciones en las que no deberías compartir de más.



Tus problemas de pareja



Si estás pasando por un rompimiento o separación muy dura, poner una buena cara en el trabajo podría ser casi imposible. Sin embargo, deberías permanecer con una actitud profesional todo el tiempo. Aunque no será lo más fácil, es importante que tu jefe no vea tanta vulnerabilidad.



Tu salud mental



La gente tiene muchos problemas para hablar sobre su salud mental en el trabajo. Por una parte, es algo muy personal, y por otra… podría ser un arma de doble filo. Hay gente que cree que es importante compartirlo, pero lo ideal sería evaluar el ambiente laboral y ver cuál sería el impacto de tu salud mental en tu trabajo.



Las situaciones estresantes que suceden fuera del trabajo



Los retos personales, como problemas familiares o románticos, deberían quedarse fuera de la oficina. Es difícil separar tu vida personal con la laboral… pero es imprescindible. A menos de que creas que estos problemas están afectando tu trabajo, tu jefe no debería conocer los detalles más íntimos.



Si estás buscando un nuevo trabajo



Si estás buscando un nuevo trabajo, podrías sentir la tentación de decírselo a tu jefe a tus compañeros de trabajo. ¡Pero resiste! Aunque la honestidad es una virtud, en este escenario deberías permanecer callada. Comparte esta información cuando tengas una nueva propuesta que quieras aceptar. De otra forma, podrías encontrarte en una situación peligrosa.



Lo que de verdad piensas de tus compañeros de trabajo



A menos de que te lo pregunten directamente (y aún así), lo más inteligente será guardar tus opiniones personales para ti misma. Atente a los hechos cuando tengas que hablar con tu jefe sobre tus compañeros de trabajo. Si no te cae bien la chica de Recursos Humanos… no lo digas. Compartir secretos u opiniones podría hacerte ver inmadura y mala onda.