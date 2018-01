10 Propósitos de Año Nuevo que puedes cumplir ¡En 5 minutos!

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Las fiestas han terminado. Ya te comiste las galletas, abriste tus regalos, el vino desapareció mágicamente y ahora nos toca empezar desde cero un nuevo año. Y si eres como yo, sientes la carga emocional de TODO lo que prometiste el año pasado… y que debes empezar ¡desde ya!



Ahora, no estoy hablando de propósitos que puedas TERMINAR en 5 minutos, sino de propósitos a los que sólo debes invertir 5 minutos al día. Si te está pegando la flojera (razón por la que estás aquí), esto es algo que debes aprovechar.



Empezar un diario



Si el prospecto de empezar un diario se siente abrumador, no te preocupes. Busca una pluma, un cuaderno y escribe lo que sientes por 5 minutos. En unas semanas, se volverá un hábito instintivo. Y la verdad es que poco a poco irás invirtiendo más tiempo.



Mantén contacto con tu familia



¿Te sientes desconectada de tus raíces? Comprométete a llamar a tu mamá o papá una vez a la semana. Y si no quieres hablar por teléfono, ¡manda un mensaje largo de 5 minutos! Hazles saber lo que pasa en tu vida y pregúntales cómo están. ¡Aprovecha la familia que tienes ahora!



Toma aire fresco



No tienes que ser una persona activa para querer salir de casa de vez en cuando. Es importante que tus pulmones respiren aire fresco, especialmente si te la pasas en una oficina todo el día. Sal de casa 5 minutos antes para que puedas tomar la ruta larga hacia el trabajo y aprovecha el sol de las mañanas.



Infórmate



Ve la forma de invertir 5 minutos para ver las noticias del día. Puedes meterte a la página de Facebook de El Universal o entrar al sitio web y ver el Minuto por Minuto. ¡Hasta puedes comprar el periódico si quieres! El chiste es informarte un par de minutos antes de empezar el día.



Cuida tu piel



Tu piel es tu órgano más grande y merece tu atención y cuidados. Un par de minutos es más que suficiente para implementar un ritual que tratará la salud y belleza de tu rostro.



Aprende a relajarte



Si notas que el estrés y la ansiedad son parte importante de tu vida, tómate unos minutos para relajarte y meditar. Sabes que la yoga y la meditación se han vuelto súper populares últimamente, ¿no? ¡Pues porqué no intentarlo! Sólo tienes que despejar tu mente y enfocarte en tu respiración por 5 minutos.



Sé más amable



Es bueno ser amable… y no requiere mucho esfuerzo o tiempo. Trata de ser más considerada con las personas y ábrele la puerta a tu compañera de trabajo. Pregúntale al guardia de seguridad cómo le va y saluda a tus vecinos.



Lee



¡Sólo 5 minutos al día! Estoy más que segura que una vez que empieces a hacerlo, terminarás creando un hábito maravilloso. Sinceramente creo que 5 minutos es muy poco, pero tal vez es lo que necesitas para EMPEZAR.



Estírate



Seguro también quieres empezar a ir al gimnasio y hacer ejercicio, ¿no? Pues también puedes estirarte en 5 minutos… ¡y en cualquier lugar! En la oficina, en tu sillón, en tu cama, ¡puedes hacerlo si en verdad le echas ganas!



Toma más agua



Descarga una aplicación que te recuerde tomar agua e invierte 5 minutos al día para hacerlo. Ni siquiera necesitas TANTO tiempo, pero tu cuerpo definitivamente te lo agradecerá.