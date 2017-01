Maneras de clarificar tu mente

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La mente es nuestra mejor herramienta en esta vida. Sin ella, no podemos realizar nada. Por esta razón, es realmente importante ocuparnos de que nuestra mente se encuentre sana, tranquila y en paz.



En estos últimos tiempos, nos dejamos llevar más fácilmente por las emociones negativas y obsesivas, en parte, por la presencia de las redes sociales y la tecnología en nuestras vidas. Pero, por fortuna, hay técnicas para clarificar la mente y poder así llevar una vida más tranquila...



1. La conciencia



En inglés, el término es mindfulness y describe la acción de centrarte en tus pensamientos. Se trata de dejar que tus pensamientos se conviertan en tu principal foco.



Los pensamientos nos siguen constantemente y las emociones derivan de estos pensamientos. Cuando los dejamos fluir, dejamos también fluir nuestras emociones, las aceptamos, tomamos conciencia de que existen y de que son reales.



Para muchas personas, este es el modo de realmente superar un pensamiento o una emoción negativa que nos abruma. Por ejemplo, cuando el pensamiento es "estoy enojado", aplicar esta técnica supondría concentrarse en el pensamiento y en el enojo que implica durante varios minutos: qué significa realmente estar enojado, qué es el enojo, por qué estoy enojado. Así, comenzarás de a poco a clarificar tu mente y liberarte de ese pensamiento negativo.



La neurociencia explica que, al concentrarnos en el pensamiento y en la emoción, comenzamos a tomar conciencia de que los pensamientos están bajo nuestro control.



2. La meditación



La meditación también es un modo de calmar la mente. Hay distintas técnicas de meditación -una de ellas es la mencionada anteriormente-.



La meditación consiste en la observación de los pensamientos, concentrarse en la respiración y en el movimiento del cuerpo, detenerse en los sonidos alrededor para minimizar la fuerza los pensamientos y las emociones que nublan nuestra mente. Como vemos, y al contrario a lo que muchas personas creen, la meditación no se trata solo de sentarse con las piernas cruzadas y los manos sobre las rodillas.



El aprendizaje que supone meditar es largo y desafiante. Pero transitarlo es la mayor gratificación y transformación que el ser humano actual puede concretar.



3. La supresión



La supresión es lo que muchas personas hacemos naturalmente: cuando nuestra mente es atacada por algún pensamiento negativo, lo guardamos en lo más profundo para que no moleste y "desaparezca". Según la neurociencia, la supresión es el modo consciente de ignorar un sentimiento o un pensamiento que nos puede causar problemas en el momento presente.



No siempre funciona, pero en algunos casos y sobre todo para aquellas personas que son buenas controlando sus emociones, la supresión puede ser un buen método para controlar aquellos pensamientos o emociones que generan negatividad.



4. La sustitución



La sustitución es el reemplazo de los pensamientos negativos por pensamientos positivos. Esta técnica solo funciona en aquellas personas que tienen una buena imaginación y tiene el potencial de lograr que las personas se sientan más positivas y con la mente más despejada.



5. La distracción



La distracción es un modo de olvidar los pensamientos negativos mediante un estímulo externo que acapara la atención de la persona.



Esto también lo hacemos muy a menudo, por ejemplo, cuando acudimos a un amigo para conversar y cambiar de aire. Otras personas acuden al ejercicio.



La distracción es un muy buen modo de clarificar la mente, y permite a la persona salir del encierro mental.



¿Y tú? ¿Qué método prefieres?



FUENTE: http://www.vix.com/es/vida-positiva/174225/5-maneras-efectivas-de-clarificar-tu-mente-segun-la-neurociencia