Lo que debes saber de la caries

La aparición de las caries está vinculado con nuestro estilo de vida: lo que comemos, hábitos de higiene, cómo nos cepillamos



Las caries son una enfermedad de origen bacteriano que afecta y destruye las estructuras del diente. Pero, ¿cómo saber si tenemos una? Inicialmente, la lesión se manifiesta como un cambio de color oscuro o blanquecino en el esmalte del diente, si progresa, aparece pérdida de sustancia en forma de mancha parda o grisácea hasta que finalmente se hace una grieta.



Un punto importante a tratar es que existen diferentes tipos de caries: de la superficie lisa, frecuentes entre los 20 y 30 años de edad; de orificios y fisuras, que se presentan alrededor de los 10 años; y de raíz, que afecta a personas mayores y de mediana edad.



En la boca, la saliva, las bacterias y los restos de comida se acaban juntando en la superficie de los dientes y forman la placa dental. Si esta no se elimina cada cierto tiempo, estaremos en problemas, ya que las caries se producen cuando las bacterias que se encuentran en la placa metabolizan los azúcares y los convierten en ácidos.



Es por eso que se recomienda no consumir de forma regular alimentos con alto contenido en azúcar como dulces y bebidas gaseosas. Porque terminan resultando corrosivos y atacan el esmalte dental, lo cual favorece la aparición esas molestas caries que nos hacen desear no tener dientes.



Recomendaciones para prevenir la aparición de las caries



Cepilla tus dientes por lo menos tres veces al día.

Utiliza enjuague bucal: mañana y noche.

Emplea hilo dental para los lugares más difíciles.

Compra cremas dentales con flúor.

No abuses del azúcar en tu dieta.

Visita a tu odontólogo dos veces al año.



