¡Larga vida a tu refrigerador!

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Alargar la vida del refrigerador es importante, ya que estos electrodomésticos puede averiarse debido al mal uso que se le proporcione.La lista de electrodomésticos en cualquier hogar es larga -y variable-, pero el refrigerador, sin duda, ocupa un lugar central, por lo que procuramos que no tenga un olor desagradable y funcione correctamente… ¿pero y el congelador? Con frecuencia al constatar que “enfría bien” cerramos la puerta y nos ocupamos de otra cosa, quedando este en el olvido. Sigue leyendo y descubre cómo mantenerlo a punto de la manera más sencilla.odo envasadoNo solamente es higiénico, sino necesario guardar los alimentos en contenedores con tapa y que estén a temperatura ambiente. De este modo, se protege el compresor.Sin obstruccionesAl momento de colocar las bandejas de carnes, cubetas de hielo y recipientes dentro del congelador, tené cuidado de no tapar las rejillas de aire. Este es un paso que te permitirá ahorrar también en la factura de la luz.VolumenOtra de las formas de mantener el congelador a punto es respetar sus dimensiones y no llenarlo al tope de su capacidad. De lo contrario, se forzará y -si se hace rutina- puede empezar a fallar. ¿Qué hacer si requieres todo frío? Hazlo por etapas.DescongeladoEn la actualidad, son muy pocos los freezers que no cuentan con un mecanismo de este tipo; sin embargo, es recomendable que lo descongeles al menos una vez al año. Para ello deberás vaciarlo, apagarlo y dejar las puertas abiertas, así se derretirá toda la escarcha.TemperaturaLee atentamente las instrucciones y regula el termostato según el modelo del congelador. El bajar al mínimo la temperatura no hará que los alimentos duren más, ¡pero sí que este dure menos.Por Ivanna LeónFUENTE: Eme de Mujer