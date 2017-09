Alimentos que te harán más bella

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Para potenciar tu belleza no tienes necesariamente que gastar de más en costosas cremas o tratamientos. ¿Acaso nos has oídos eso de que uno es lo que come? Pues al incluir en tu dieta ciertos alimentos podrás tener la piel mucho más bella, el pelo más sedoso e incluso las uñas más fuertes.Papaya. Gracias a su concentración de antioxidantes y vitamina C, este alimento tiene un efecto anti edad que reduce la aparición de las odiadas arrugas.Espinaca. Este alimento te ayudará a tonificar los músculos, a combatir la anemia y, debido a su alto contenido de agua y pocas calorías, te ayudarán a mantener una buena figura.Ostras. ¿Quieres aumentar la producción de colágeno en la dermis? Incluye en tu dieta estos mariscos que debido a que son fuente abundante de zinc aumentan la producción de estos.Ajo. ¿Quieres eliminar el acné? Consume ajo y verás cómo este podrá ayudarte a desaparecerlo gracias a sus propiedades antibióticas.Acelga. Debido a la gran cantidad de biotina (un tipo de vitamina B) que contiene, este alimento ayuda a promover el crecimiento de un cabello, largo, brilloso y sedoso. Agrégala a tus ensaladas.Zanahorias. Dale brillo y color a tu piel de forma natural consumiendo este alimento rico en carotenoides, sustancias capaces de lograr este efecto.Coliflor. El cansancio o las noches sin dormir muchas veces nos producen unas enormes ojeras que como sea queremos desaparecer. Para ello, consume vitamina K y hierro, los cuales se encuentra en alimentos como la coliflor.Betarraga. Para tener una uñas lindas, consume alimentos ricos en azúcares, vitamina C, calcio y hierro, como la betarraga. Además, este ayuda a producir la llamada “hormona de la felicidad”: dopamina, capaz de combatir el estrés y la depresión.FUENTE: Eme de Mujer