Las razones que te quitarán las ganas de comer sushi

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Muchos hemos comido sushi, ya sea por antojo, curiosidad, hambre o por gusto pero, ¿has pensado los riesgos que tiene consumirlo en grandes cantidades o muy seguido?



El sushi se ha convertido en un alimento muy popular ya que es fácil de preparar y tiene un agradable sabor gracias a la diversidad de sus ingredientes.



Pero puede resultar peligroso para la salud ya que si se consume muy seguido y en grandes cantidades provoca dolor abdominal, vómito y fiebre, todo esto es provocado por una bacteria llamada anisakis.



Se trata de un parásito conocido por habitar en una amplia gama de hábitats, incluyendo mares poco profundos, océanos y, al parecer, restaurantes japoneses.



Según los expertos, la higiene necesaria para comer este tipo de alimentos crudos parece haberse dejado demasiado de lado. Para evitar la contaminación del pescado crudo es necesario someterlo a un proceso de congelado previo a la venta o consumo.



Los casos de anisakiasis (así se llama la condición que produce el parásito) se ceñían a la zona de Japón, debido a sus hábitos alimentarios de consumo de pescados y mariscos crudos. Sin embargo, el furor en Occidente por este tipo de alimentos también ha ido aumentando los casos de infecciones parasitarias.



Por desgracia, médicos internacionales arman que no existe un tratamiento con fármacos eficaz para aliviar a los que ya se comieron dichas larvas. En caso de que alguien la desarrolle se le debe realizar una cirugía.



Además de la fiebre y el dolor abdominal, también se puede desencadenar una reacción alérgica grave, así como: Sangrado digestivo, obstrucción intestinal o peritonitis.



Recuerda que el fugu, preparado con pez globo, es un platillo letal, ya que esta especie de pez contiene grandes cantidades de veneno en sus órganos que deben ser cuidadosamente retirados.



¿Engorda el sushi?

Depende, una de las razones del éxito de la comida japonesa es su apariencia de comida saludable: Pequeñas y caras raciones, pescado crudo y algas. A primera vista, no hay nada mejor para conservar la línea.



El problema es que los occidentales no solemos pedir los platos típicos de la carta habitual japonesa.



Asimismo, dado que no sacia mucho y se toma en pequeñas piezas, es difícil decidir cuándo has comido suficiente. En cualquier caso, lo mejor es pedir sashimi, que, al no llevar arroz, es el platillo más saludable. Tan sólo cerciórate de que haya sido congelado antes.



Es importante destacar que las personas con diabetes tipo 1 y 2 deben evitar consumir sushi. ¿Por qué? El arroz es un alimento de alto índice glucémico, esto significa que pasa a la sangre rápidamente. En ocasiones puede pasar más rápido de lo que la insulina actúa y por lo tanto puede generar una alta de glucosa inesperada.



El arroz con que se hace el sushi contiene mayor cantidad de almidón, razón por la cual tiene la capacidad de pegarse y formar rollos consistentes; sin embargo, el almidón se convierte en glucosa dentro del organismo y pasa a la sangre, elevando los niveles de glucosa sanguínea.



Usualmente un rollo es cortado en 6 partes; pero existen establecimientos donde los parten más delgados. Lo importante es poder visualizar la porción para que, a partir de esto, puedas realizar un conteo preciso de carbohidratos.



A veces 6 rollos pueden parecer poco, sobre todo si los consumes en la comida principal. Recuerda que cada rollo contiene arroz, alga y posiblemente otros ingredientes añadidos. Si tienes hambre, es mejor que comas pocos rollos y los complementes con otro alimento libre de carbohidratos.



En general, una pieza de sushi contiene entre 6 y 9 gramos de carbohidratos por lo que al comer entre 6 y 12 rollitos estarías consumiendo un promedio de 42a 84 gramos de carbohidratos.



Además, el pescado crudo que se emplea en la elaboración del sushi suele tener altos niveles de mercurio y otras sustancias cancerígenas.



Entonces si te encanta el sushi simplemente debes saber dónde comerlo y en qué cantidades para que no perjudique tu salud.