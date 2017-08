Siete alimentos que ayudan a quemar grasa

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Hay muchos alimentos que pueden ayudar a eliminar la grasa de nuestro cuerpo, principalmente la que se acumula en el abdomen y que cuesta mucho eliminarla. Te damos siete opciones saludables:



Manzanas: La razón por la que son buenas para quemar grasas reside en el hecho de que contienen ricos nutrientes, vitamina C, avonoides y beta-caroteno.



Ahora bien, hemos de tener en cuenta que para que las manzanas ayuden a quemar grasas es recomendable comer de dos a tres al día, así que éstas pueden ser tus colaciones entre comidas.



Palomitas de maíz: Son el único refrigerio de grano integral 100%, es por ello que las permiten en las dietas para bajar de peso. Las recomendadas son hechas en casa, no las que venden para preparar en microondas y mucho menos agregarles mantequilla, caramelo u otros ingredientes que sí son dañinos para la salud.



Una porción de palomitas de maíz provee más del 70% de la ingesta diaria de grano integral. Y contienen más antioxidantes saludables (polifenoles) que algunas frutas o verduras



Quinoa: Estos granos, capaces de aportar 5 gramos de fibra en una taza, han ganado fama y son considerados un “súper alimento”, por su alto contenido de proteínas.



Son antioxidantes y ricos en nutrientes como el hierro, zinc, selenio y vitamina E. Se mezclan con verduras, frutos secos, o proteínas magras.



Aguacate: Dispone de fibra, muy adecuada para conseguir un vientre plano. Permite eliminar grasa y además tiene una gran virtud: sacia para no estar comiendo cada cinco minutos.



Basta entonces con consumir un aguacate al día, puede agregarse en ensaladas o en cremas y en guarniciones de plato fuerte.



Nueces: Pueden promover la pérdida de peso y mejorar los niveles de colesterol cuando se consumen con moderación.



Son ricas en vitamina E, ácidos grasos Omega 3, proteínas de origen vegetal, fibra y muchos antioxidantes y grasas saludables para el corazón.



Canela: Evita que la glucosa suba bruscamente al consumir dulces. Recuerda que la glucosa en exceso eleva nuestra insulina, lo que convierte a los alimentos en grasa. Por ello, es bueno añadir canela a los postres.



Cerezas: Si tienes la oportunidad de encontrarlas en tu mercado a buen precio no lo dudes, además de ser increíblemente sanas y buenas para nuestro sistema digestivo, para el corazón y disminuir el colesterol o el ácido úrico, las cerezas regulan nuestro metabolismo para reducir la sensación de hambre y cuidar a la vez nuestra salud.



También son muy ricas en antioxidantes y vale la pena consumirlas siempre que sea la temporada.