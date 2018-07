El antiguo Hotel Cortés, de hospicio a museo

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Detrás de la fachada de cantera y tezontle del edificio marcado con el número 85 en la avenida Hidalgo, se esconden cinco siglos de historia. Conocido en las últimas décadas como Hotel de Cortés, ese extenso edificio colonial, con una serie de ventanales que se aprecian desde la Alameda Central, ha entrado en una etapa de remodelación y rehabilitación para convertirse en un museo que albergará obras de artistas mexicanos del siglo XIX, XX y XXI.



El proyecto, a cargo del arquitecto Francisco Pérez de Salazar, comenzó hace un par de años con la idea de instalar ahí el Museo de Arte Kaluz, una propuesta del empresario Antonio Del Valle Ruiz —propietario de Mexichem, empresa líder en la industria química y petroquímica latinoamericana—, que todavía está en construcción, pero que contempla la adaptación de salas de exposiciones permanentes y temporales, espacios multiusos, un restaurante y cantina, y una terraza bar.



Ahí, al interior de ese inmueble catalogado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), arquitectos y trabajadores han empezado a modificar y recuperar espacios para adaptar este nuevo proyecto que cuenta con la aprobación de la Coordinación de Monumentos Históricos del INAH. Junto a ellos, arqueólogos del Instituto han llevado a cabo trabajos de salvamento arqueológico que, además de recuperar materiales y estructuras arquitectónicas antiguas, les han permitido replantear la historia de este edificio virreinal que en las últimas décadas se le ha conocido erróneamente como la Casa de los Condes de Villanueva.



Cambiando la historia

Después de consultar documentos y mapas antiguos en el Archivo General de la Nación (AGN), Archivo de la Ciudad de México y otros acervos, los arqueólogos Reina Cedillo y Daniel Santos pudieron constatar que los orígenes de ese inmueble están vinculados a un uso religioso, no civil, y que jamás perteneció a algún conde de Villanueva, como aparece registrado en documentos oficiales, como el decreto por el que se declara Zona de Monumentos Históricos al Centro Histórico y sus alrededores. "Cuando empezamos a hacer los trabajos arqueológicos había muchas especulaciones sobre que era un edificio de los Condes de Villanueva, pero cuando iniciamos la documentación histórica nos dimos cuenta de que, en realidad, funcionó para albergar a los agustinos que venían de España, aquí se hospedaban, y de aquí se embarcaban a las Filipinas", dice Daniel Santos en una visita al sitio.



Aunque aún no han podido precisar la fecha de la construcción original de la casa, los investigadores del INAH identificaron que a mediados del siglo XVII el inmueble fue adquirido por fray Juan de Borja para establecer ahí un hospicio donde descansarían los religiosos de la orden de San Agustín que venían de España comisionados para ir a evangelizar las nuevas colonias en Filipinas.

En ese sitio descansaban meses, esperando la salida del Galeón de Manila del puerto de Acapulco.



"No existieron en la Nueva España los Condes de Villanueva. Eso lo dice Efraín Castro, un arquitecto famoso, pero de eso no hay referencias en la documentación que consultamos", añade la arqueóloga Reina Cedillo.



Los arqueólogos señalan que posiblemente lo que vino a alimentar la confusión fue la coincidencia entre el apellido del religioso español que mandó a establecer ahí el hospicio para los agustinos, Tomás de Villanueva, y el de los penúltimos propietarios del inmueble histórico, la familia Iturbe de Villeneuve.



Ahora, gracias a los trabajos de documentación en archivos, los arqueólogos han podido trazar una cronología puntual de ese edificio y los trabajos de salvamento en el sitio les permitieron recuperar vestigios de las primeras construcciones, huellas de sus transformaciones y materiales que dan cuenta de las diversas ocupaciones que ha tenido desde el siglo XVII.



En las excavaciones que realizaron para liberar un espacio subterráneo en la primera crujía del edificio, donde se ubicará la cava de un restaurante, los arqueólogos hallaron la cimentación de la construcción original, es decir, de la vivienda que funcionó como hostería para los agustinos. Esos vestigios arquitectónicos quedarán a la vista en el nuevo proyecto de construcción.