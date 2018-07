Elena Poniatowska y Benito Taibo II salen a votar por México

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La escritora Elena Poniatowska salió de su domicilio pasadas las 10 de la mañana. Acompañada de su familia, caminó hasta su casilla correspondiente en la colonia Chimalistac, donde depositó su voto a favor de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.



"Voté por un hombre en el que creo y con el que estoy desde hace 16 años, desde que fue Jefe de la ciudad. Tengo mucha ilusión de que gane y de que haya un cambio. También de la idea de que mucha gente vota finalmente para que se vaya el PRI", compartió a EL UNIVERSAL después de depositar su voto.



Destacó que una de las razones por la que apoya el proyecto de López Obrador es "la integración de los mexicanos que no tienen privilegios, que no logran salir adelante, los que padecen hambre".



Confío en que el tres veces candidato por la presidencia de la República triunfe en estas elecciones históricas. "Yo sí creo que es una votación histórica porque tengo muchos deseos de un cambio en el país", dijo.



"Es obvio que va a ganar, todos nos dicen que va a ganar", sostuvo.

En el lugar, la escritora galardonada con el Premio Cervantes en 2013 fue recibida entre fotografías y calurosas bienvenidas de los funcionarios de casilla. Depositó su voto acompañada de su nieta Inés Haro y al finalizar, se tomó fotografías con funcionarios de casilla y ciudadanos que la reconocieron en el lugar.



Acudió a la casilla acompañada de sus hijos Felipe y Paula Haro, y sus nietos Pablo e Inés Haro, así como de su compañera de vida, Martina García Ramírez.



Antes de las siete de la mañana, el escritor Paco Ignacio Taibo II salió de su casa para dirigirse a ejercer su voto. Acompañado de su esposa, la promotora cultural Paloma Saíz llegó hasta la casilla 4565 instalada en un colegio privado para votar pero además para cuidar los votos para el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Sorprendido de la cantidad de gente que comenzó a hacer fila a las 7 de la mañana, el coordinador de la plataforma cultural de la candidata a Jefa de Gobierno por Juntos Haremos Historia en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que "parece que a la gente les urgía votar. Supongo que vamos a destruir lao récords de abstención, afortunadamente", señaló luego de emitir su voto.



En entrevista, dijo además que en la colonia Condesa, donde él vive y está como representante de Morena en la casilla del Distrito 12, es una zona más o menos civilizada pero "tengo mucho miedo de las trapichuelas nacionales del PRI y a las trapichuelas locales del PRD. Iremos poco a poco viendo cuando vayan apareciendo las denuncias, pero que hay un elemento fraudulento lo hay, espero que la expectativa de desbordarlos el fraude no sea significativo, sea suficiente".



El autor de la biografía de Pancho Villa que con lista electoral en mano atiende a quienes llegan a la casilla, dijo que está muy contento. "Con un poco de suerte estaremos cerrando una larga noche priistopaniata que ha llevado a este país al desastre".



En las redes sociales, la jornada electoral también arrancó intensa. Muchos mensajes comenzaron a circular temprano llamando al voto y muchas fotos comenzaron a ser subidas con el pulgar marcado luego de votar.



El historiador Enrique Krauze escribió en Twitter: "Hoy será un día histórico para la democracia. Recordemos preservar su complemento: la libertad."



La escritora Ana Clavel, en la misma cuenta afirmó: "Ojalá que el miedo, los prejuicios y los privilegios de grupo o clase, no nos amedrenten. Hoy el voto, mañana a construir o refundar esta realidad al borde del colapso y la desesperanza. Ojalá que la vida nos alcance para merecerla y disfrutarla con paz y dignidad."



Por su parte la escritora Mónica Lavín escribió: Hoy votamos y #undiadespues respaldamos el rumbo digno de este país. @diegoluna_".