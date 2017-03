Todo lo que hay que saber del ovario poliquístico

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los ovarios poliquísticos son uno de los problemas más recurrentes en las mujeres, esto afecta directamente en la fertilidad. Descubre todo lo que debes conocer de este síndrome.



Los problemas de infertilidad en las mujeres, suelen convertirse en un eterno dolor de cabeza tanto para ellas como para ellos, ya que en muchos casos, es necesario invertir mucho dinero en citas médicas para poder encontrar el tratamiento adecuado que les permita salir embarazadas.



Sin embargo, hay quienes pasan años sin encontrar la cura. Este tema es complicado y extenso, así que en esta oportunidad les hablaré de todo lo que implica que una mujer padezca de ovarios poliquísticos, algunos doctores le dicen “flojos”, en sencillas palabras; ellos no trabajan de una forma regular sino que requieren de algún tratamiento para que los óvulos puedan desarrollarse y no se queden rodeados de una pequeña cantidad de líquido.



Tener el síndrome de ovarios poliquísticos significa que los óvulos maduros no se liberan y se manifiesta en mujeres de 20 a 30 años.



Aun cuando esta enfermedad actúa de forma diferente en cada mujer, implica una serie de síntomas desagradables como la aparición de acné en el rostro, tórax o espalda; retraso del periodo menstrual (a veces por meses); vello corporal extra en el pecho, cara y alrededor de los pezones; inflamación de los ovarios; aumento de peso y caída del cabello.



Con respecto al tratamiento que los especialistas recetan está la Metformina (para la diabetes), el cual ayuda a que los periodos sean regulares; este medicamento debe tomarse al menos de 850 mg., por lo que muchas sufren debido a los efectos secundarios del mismo. Náuseas, dolor de estómago, hambre en exceso y diarrea, son algunos de los malestares que dan luego de tomarlo.



Asimismo, está el Citrato de Clomifeno, que sirve para que la formación y liberación de óvulos. Esto, es para aquellas mujeres que desean salir embarazadas. Es importante ser constantes en el tratamiento, seguir las indicaciones del doctor y realizarse el ultrasonido vaginal cuando él lo indique.



Todo se trata de que su doctor pueda calcular en base a su ciclo menstrual, los días de ovulación, para indicarle cuándo debe tener relaciones sexuales con su pareja y así llevarse la maravillosa sorpresa de estar en la dulce espera.



Al lograr el embarazo, puede existir el riesgo de aborto espontáneo, hipertensión arterial y diabetes gestacional, por ello debe seguir al pie de la letra las recomendaciones de su ginecólogo.



La verdad para muchas mujeres, resulta una pesadilla tener quistes en los ovarios, lo mejor es relajarse y dejar todo en manos de Dios, así, sin darse cuenta, se dará lo que tanto espera, un embarazo.