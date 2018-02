¿Por qué los hámster muerden las jaulas?

(Tomada de la Red)

Algunos hámsters tienen el hábito de mascar los barrotes de la jaula. Sea cual sea el motivo o la actividad que estén realizando, según expertos estos roedores lo realizan para hacerse notar o llamar la atención. El que realicen estos actos resultan perjudicial para su salud, ya que, podría causar que dañe los dientes o hasta quizás daños cerebrales.



Estas son algunas de las razones por las que su mascota estaría mordiendo su jaula.



1. Sufren de estrés, tristeza o ansiedad: Es posible que su mascota se aburra si en su jaula no hay mucho con qué entretenerse o divertirse, exponerlo con otros animales como perros o gatos harían que el hámster se alteran al verse acorralado, los sitios con mucho ruido como la televisión o música tendría la consecuencia de estresarlo aún más.



2. Falta de atención: Estar encerrado por mucho tiempo en la jaula hace que el animal se desespere, además de que si no se interactúa con él da como resultado que se deprima y muerda los barrotes como forma de llamar la atención al punto que su único hobbie sea la de masticar la jaula desgastando los dientes.



3. La jaula es muy pequeña: Al tener un espacio limitado y monótono a diario el roedor querrá morder los barrotes como forma de entretenimiento. En estos casos es buena idea tener una jaula más grande que cuente con objetos que le ayuden a distraerse como una rueda de ejercicios, un nido, escaleras, rodaderos y si lo quieres sacar de la jaula, existen esferas que sirven para darle más libertad al hámster bajo tu supervisión para que no ruede por ahí a su suerte.



Consecuencias

Roer excesivamente las barras puede causar daño cerebral. Del tal modo, morder las barrotes puede causar que los dientes del hámster se quiebren, provocando que se desaliñen. Los dientes mal alineados necesitarán ajuste periódicamente para mantenerlos a la longitud adecuada. Si los dientes de un hámster se rompen, serán de diferentes longitudes. Si no se tratan, crecerán hacia el cerebro, finalmente matando al hámster.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/por-que-los-hamster-muerden-las-jaulas