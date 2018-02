Tener una serpiente de mascota y no fallar en el intento

(Tomada de la Red)

Las serpientes suelen ser asociadas como animales mortales y peligrosas y es que para muchas personas es la peor de las fobias, después de las arañas. Pero si a usted no le causa repulsión como a otros e incluso se anima a tener una como mascota, debe tener en cuenta muchos factores para el cuidado de las mismas y la suya.



Hábitat apropiado

Estos animales suelen estar en praderas donde pueden encontrar ratones u otros animales de menor tamaño los escondites son el lugar favorito estos animales ya que se sienten seguros y pasan desapercibidos. Recrear este ambiente es difícil. Por tal motivo se recomienda tener pecera especial, con unas dimensiones apropiadas al tamaño de la serpiente y adecuadas para sus actividades diarias. La decoración es esencial para que este cómodo el animal, en caso de no hacerlo el animal se estresa y tiende a volverse agresivo.



Alimentación de la serpiente

Son animales carnívoros, así que sería bueno darles ratones congelados o si llegaran a estar vivos agitarlos frente de la víbora para llamar la atención y este lo aceche. El agua es vital para su supervivencia aparte de beber es también importante que se mantenga húmeda para facilitar su muda de piel.



Cuidados del animal

Cada cierto tiempo las serpientes suelen mudar de piel. Por eso es necesario tenerle un pequeño estanque o charco con agua para que se mantengan hidratadas. Es indispensable tener su jaula limpia y recoger con frecuencia sus desechos, no es obligatorio hacerlo todo los días o cada semana, al menos una vez al mes estaría bien.



Manejo de la serpiente

Al querer interactuar con el animal es necesario saber como hacerlo. Primero lavarse las manos antes y después de tocar al animal ya que este le puede trasmitir enfermedades. No se recomienda acercarla mucho a la cara. Lo más viable es sujetarla firme con las manos. No sacarla cuando este mudando la piel, ya que las estresa y podrían atacar.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/tener-una-serpiente-de-mascota-y-no-fallar-en-el-intento