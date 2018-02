Hábitos tóxicos que la mayoría cree que son normales

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Nadie nos enseña a diferenciar un mal novio, con uno bueno. Claro, en la escuela nos enseñan la biología del sexo, la legalidad del matrimonio y hasta nos hacen leer diferentes novelas románticas de siglos pasados.



Pero en cuanto al manejo de una verdadera relación sentimental… Nadie nos puede dar un buen consejo. O bueno, fuera de los que las películas románticas y las revistas de chicas pueden dar. Se vive y se aprende y, si eres como la mayoría de nosotras: cometerás muchos errores.



Pero parte del problema es que muchos hábitos amorosos no saludables se integran en nuestra cultura. Adoramos el amor romántico, ya sabes, ese amor romántico vertiginoso e irracional que de alguna manera te obliga a lanzar platos de porcelana en un ataque de lágrimas. Hombres y mujeres crecen para objetivarse entre sí mismos y para objetivar sus relaciones. Por lo tanto, nuestras parejas a menudo se ven como complementos, en lugar de alguien con quien compartir apoyo emocional mutuo.



Mucha de la literatura de autoayuda que existe no es muy útil tampoco. Y para la mayoría de nosotros, mamá y papá tampoco fueron los mejores ejemplos. ¡Y ni se diga de tus hermanos y hermanas mayores!



Afortunadamente, ha habido mucha investigación psicológica sobre relaciones saludables y felices en las últimas décadas y hay algunos principios generales que siguen surgiendo consistentemente y que la mayoría de la gente desconoce. De hecho, algunos de estos principios en realidad van en contra de lo que tradicionalmente se considera "romántico" o normal en una relación. Pero como siempre… ¡nosotros ni en cuenta!



El tablero

Qué es: El fenómeno del "tablero" es cuando uno de los 2 sigue echándole a la culpa a su pareja por los errores pasados que cometió en la relación. Esto resulta en un "tablero" o una batalla para ver quién la ha regado más en los últimos meses o años y, por ende, quién le debe algo al otro en consecuencia.



Fuiste un patán en la fiesta de mi mejor amiga en el 2010 y desde entonces no lo olvido. ¿Por qué? Porque no hay mes que pase sin que te lo recuerde. Pero está bien, yo le mandé mensajes coquetos al compañero de oficina el otro día. Así que estamos a mano.



Porqué es algo tóxico: El tablero se desarrolla con el tiempo porque uno de los 2 usa cosas del pasado para justificar lo que sucede en el presente. Así que no sólo están desviando el problema principal, sino que usan la culpa y el resentimiento del pasado para manipular a su pareja en el presente.



Si esto sigue, ambos eventualmente se echarán la culpa una y otra vez sin verdaderamente resolver el problema actual.



Culpar a tu pareja por tus propias emociones

Qué es: Digamos que tuviste un pésimo día y tu pareja no está siendo lo más agradable del mundo. No te ha mandado ni un mensaje en todo el día y ni siquiera te recibió con un beso. De hecho, sólo querías llegar a casa, descansar, cenar con él y acurrucarse durante la noche… Pero oh no, él ya tiene planes con sus amigos.



Así que le reclamas su insensibilidad. Has tenido un pésimo día y no ha hecho nada para mejorarlo. Nunca le preguntaste al respecto, pero ÉL debería mejorarlo todo; cancelar sus planes, recibirte con beso y consentirte.



Porqué es algo tóxico: Culpar a tu pareja por tus emociones es una forma sutil de egoísmo, y un clásico ejemplo de un pobre mantenimiento de límites personales. Cuando haces que tu pareja sea el responsable de tus emociones… desarrollas tendencias co-dependientes. De repente, él no puede planear actividades con sus amigos sin consultarlo contigo primero. Y todas las actividades en casa deben ser negociadas.



El mayor problema es desarrollar estas tendencias co-dependientes que producen resentimiento. Claro, si mi novia se enoja conmigo porque tuvo un mal día y quiere atención… es comprensible. Pero si se convierte en expectativa que mi vida gire alrededor de su salud emocional, me voy a amargar y me volveré manipulador con sus emociones y deseos.



Comprar soluciones a los problemas

Qué es: En un momento de conflicto, en lugar de resolver el problema, uno de los 2 trata de cubrirlo con la emoción de comprar algo lindo o irse de viaje.



Por qué es tóxico: No sólo no resuelve el problema, sino que tiende a repetirse. Y dicen que suele repetirse más entre hombres… pero la realidad es que sucede con todos. La mujer de repente se enoja, y su pareja trata de calmarla comprándole chocolates o flores.



Si esto sucede, no sólo la mujer buscará más razones para enojarse con su pareja, sino que el hombre jamás se hará responsable de sus acciones. ¿Y qué pasa? El esposo se siente como una chequera, y la mujer siente que no le hacen caso.