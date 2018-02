Un viaje a las Grutas de Tolantongo

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Te advertimos: Para visitar las Grutas de Tolantongo, en Hidalgo, tienes que olvidarte de la tarjeta de débito o crédito, todos los pagos son en efectivo. No hay reservaciones por teléfono o Internet, mucho menos paquetes.



Ahora, vamos a desglosar cada uno de los pagos que debes realizar. Sin embargo, están sujetos a cambios sin previo aviso.



Entrada

Precio: 140 pesos por persona, por día. Tu boleto te da acceso a la gruta, túnel, albercas, senderos, pozas termales, puente colgante y cascadas, además de las dos áreas en las que está dividido el parque, Paraíso Escondido y La Gruta. No incluye comidas, ni hospedaje.



El boleto es vigente de siete de la mañana a ocho de la noche. Los niños a partir de cinco años ya pagan. Solo las personas con credencial del Inapam tienen un descuento del 50%.



Hospedaje

Hay dos modalidades: Hotel y campamento. El centro ecoturístico Grutas de Tolantongo cuenta con cuatro hoteles, dos operan todos los días (Paraíso Escondido y La Gruta) y el resto solo los fines de semana (La Huerta y Molanguito). Las habitaciones son básicas, no cuentan con Internet, televisión, ni teléfono.



La Gruta: Habitaciones para dos y hasta seis personas. La tarifa para una noche en habitación sencilla es de 600 pesos.



Paraíso Escondido: Habitaciones para dos y hasta cinco personas. El costo de una noche en habitación sencilla para dos personas es de 700 pesos.



La Huerta: Solo opera los fines de semana y tiene habitaciones para dos y hasta cinco personas. Un cuarto sencillo cuesta 650 pesos, por noche.



Molanguito: Sólo opera los fines de semana y tiene habitaciones hasta para seis personas. La tarifa de un cuarto sencillo es de 600 pesos, por noche.



Campamento: Tu boleto incluye el espacio para acampar, siempre y cuando lleves tu casa de campaña. Si no cuentas con equipo, el parque te lo renta: La casa más pequeña es para cuatro personas y cuesta 100 pesos. También tienen venta y renta de cobijas, colchonetas y colchones inflables.



Importante: Si duermes dentro del parque, en hotel o campamento, debes pagar dos boletos de entrada. Recuerda que cada boleto es vigente para permanecer en el parque de 7 de la mañana a las ocho de la noche, sin importar si llegas después de este horario.



Al no existir reservaciones, tienes que llegar directamente al parque para solicitar una habitación. Si no hay disponibilidad, tendrás que anotarte en una lista de espera. Los fines de semana se recomienda llegar antes de las ocho de la mañana para encontrar una habitación.



Alimentos

Existen tres restaurantes principales: Las Palomas, El Huamúchil y Paraíso Escondido. En los tres, el servicio es a la carta y también funcionan como bares. Adicional, hay cinco cocinas económicas para comer antojitos, como barbacoa y quesadillas. Hay platillos desde 50 pesos.



Puedes ingresar con tus propios alimentos (suma este gasto a tu planeación). Hay renta de asadores por 100 pesos, deberás dejar un depósito por la misma cantidad. La carga de leña te cuesta 60 pesos y una bolsa de hielo, 30. También hay mesas (20 pesos por pieza) y sillas (10 pesos por pieza).



Tirolesa

El circuito está conformado por cuatro tiros, su precio es de 200 pesos. Tienes la opción de pagar por solo una tirolesa, el precio varía según la distancia, el más corto (280 metros) cuesta 100 pesos.



Horarios

El parque opera todos los días del año, incluyendo Navidad y Año Nuevo.



Taquilla: 6 a 23 horas.

Grutas, túnel, cascadas y albercas: 8 a 17 horas.

Pozas termales (solo algunas) y río: 8 a 21 horas.

Restaurantes y cocinas: 8 a 22 horas.

Tiendas de abarrotes: 8:00 a 22 horas.

Zona de campamento: disponible las 24 horas.



Cómo llegar

Auto: desde la CDMX, conduce por la autopista México-Pachuca hasta la desviación a Actopan. Deberás continuar hacia Ixmiquilpan y seguir hasta el Libramiento Cardonal. El tiempo estimado de viaje es de tres horas. Gasto de casetas (solo ida): 124 pesos.



Estacionamiento: 20 pesos por día.



Autobús: deberás llegar a Ixmiquilpan, las corridas salen desde la Central del Norte. El boleto sencillo te cuesta 165 pesos. Una vez en Ixmiquilpan, el parque ofrece transporte hasta las grutas por 50 pesos, viaje sencillo.



Gasto por persona, con una noche de hospedaje y viaje redondo en autobús (sin alimentos): mil 210 pesos, incluye entradas y transporte local desde Ixmiquilpan.