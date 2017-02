Curiosidades de los tacos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Somos mexicanas, así que las probabilidades de que llegues a comer a casa unos tacos, son muy altas, pues no sólo puedes comprarlos, sino también hacerlos en casa y al gusto de cada quien. Aún así, en esta ocasión me refiero a los tacos de una taquería y a los años de historia y tradición que esconden ¡y tú no conoces!



Años de historia



De acuerdo a tacopedia, la mejor enciclopedia de comida, particularmente de tacos, los tacos fueron inventados entre el año 1000 y 500 antes de Cristo, como forma de cuchara comestible. Y tiene sentido: es fácil, rápido, delicioso… y en esa época no habían muchos utensilios a elegir.



La palabra “taco” tiene una historia explosiva



Dicen que la palabra “taco” viene del náhuatl, donde “tlahco” significa ‘mitad’ o ‘en medio’. En este sentido, se refieren a que el alimento se coloca en medio de la tortilla. Sin embargo, también se cree que la palabra nació en las minas de plata en México donde con “taco” se referían a la utilería para excavar; eran una hojas de papel enrolladas en pólvora. De ahí los ¿tacos mineros?



Tienen un origen racista en Estados Unidos



La primera vez que mencionaron los “tacos” en Estados Unidos fue en un periódico en 1905 donde fueron asociados por un grupo de mujeres llamadas las “Chili Queens” en San Antonio. Tal parece que estas chicas estaban “disponibles” y sus clientes, además de comer tacos, se llevaban otro alimento más picante.



Comemos muchos tacos



El mexicano promedio come 61 kilos de tortillas al año, de acuerdo a Tacopedia. Los gringos también se pasan de lanza, pues comen 4.5 billones de tacos al año. Y realmente creo que es poco, pues no sólo comemos tacos en casa, sino que también fuera de ella.



El taco le pertenece a una mujer



¡Es cierto! En 1979, una artista visual mexicana llamada Maris Bustamente registró a los tacos como suyos. También reclamó los derechos de autor y patente. ¿Cuánto dinero se le deberá a esa mujer?



El taco de tus sueños



El taco más grande jamás hecho, según Tacopedia, fue hecho el 20 de noviembre del 2011 en Querétaro. Midió 75 metros de largo y estuvo relleno de carnitas. Lamentablemente no pudimos estar ahí, pero se nos hace agua la boca con tan sólo imaginarlo.