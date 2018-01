Sobrepeso en los perros ¿cómo evitarlo?

(Tomada de la Red)

Las mascotas suelen presentar sobrepeso y puede llegar a resultar muy preocupante, ya que debido a esta se desencadenan una gran cantidad de problemas de salud como diabetes, arterias obstruidas, enfermedades cardiovasculares, entre otros. Para eso, kienyke.com buscó una alternativa para evitar el sobrepeso en los perros y así tener mascotas sanas en casa.



En primer lugar, es importante aclarar que los animales esterilizados y sedentarios son mucho más propensos a sufrir esta condición, aunque la raza también juega un papel importante que interviene en el desarrollo del sobrepeso en los perros. Si usted también posee sobrepeso, puede que su mascota también lo tenga.



El exceso de comida, la inactividad física y la edad son los otros factores que ayudan a engordar a su mascota.



Por eso, lo primero que debe hacer si considera que su perro puede estar sufriendo de sobrepeso, es acudir a un especialista que corrobore esta idea y que pueda proporcionarte la orientación adecuada para controlarlo.



Controle el sobrepeso en los perros

Si su mascota no tiene sobrepeso, pero es propensa a ganar kilos de más, considere seguir las siguientes recomendaciones para que su perro sea saludable.



En primer lugar, verifique qué es lo que le da de comer a su mascota. Existen alimentos especiales y medicados con la cantidad de nutrientes adecuados de acuerdo al tamaño y la raza de tu mascota.



Otro factor es no darle golosinas a su mascota. Muchas veces el amo suele premiar a su perro con un dulce, pero puede optar por cambiar ese premio por un tipo de bocadillo más saludable o una croqueta.



Saque a pasear a su mascota. Incremente la salida al parque, o las caminatas con su animal, para que este tenga una actividad física importante que le permita quemar calorías y mantenerse en forma.



Racione las porciones de comida. Es importante que solo le sirva alimento cuando es la hora, y no le deje alimento todo el día a disposición, por el contrario, es recomendable regular el horario de la alimentación.



Por último, rebaje los carbohidratos que le da a su mascota. En su lugar, puede darle más proteína y fibra para que la masa muscular de su mascota aumente, y disminuya la grasa.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/sobrepeso-en-los-perros