Tips para cuidar un gato por primera vez

(Tomada de la Red)

Los gatos son una de las mascotas más populares, por su tierno aspecto, comportamiento espontáneo y curiosidad, generando que muchos se sientan atraídos a la idea de adoptar o regalar un minino. Para esto, se debe tener en cuenta que así como a los perros necesitan atención constante y cuidados especiales, los gatos a pesar de su independencia requieren cierto tipo de cuidados fundamentales.



Para empezar, se deben evaluar todos los aspectos que entran a jugar ¿se tiene el dinero para mantenerlos? ¿se tiene el espacio necesario? ¿cuenta con el tiempo que ellos demandan? Considere que la esperanza de vida de un felino doméstico es entre los 13 a los 17 años.



Si la respuesta es sí, se entra a debatir qué tipo de gato se adapta a sus necesidades, si padece una alergia, hay algunas razas que las provocan menos o no lo hacen en absoluto, que si se desea adoptar un gato bebé o uno adulto, porque uno joven es más juguetón e intenso, mientras que uno en edad más avanzada tendrá una personalidad más definida y será más tranquilo. Asimismo, por todos los motivos que oculta la compra, los especialistas sugieren adoptar directamente de un refugio de animales, en Bogotá, por ejemplo, hay muchas organizaciones que facilitan el proceso.



Al llevar a la mascota a su casa, escoja el nombre que más le guste, pero también, no olvide proporcionarle los elementos fundamentales para su bienestar. Una cama cómoda, dos cuencos, uno para la comida y otro para el agua, si tiene varios animales, que cada uno cuente con su plato.



Piense en la caja de arena, el mercado ofrece una gran variedad, las aromatizadas son las ideales, solo fíjese que no tenga un olor muy fuerte, para que el minino no se espante. Póngala en un lugar tranquilo de la casa, donde no haya mucho tránsito o ruidos, como el patio. Mientras él este haciendo uso, no lo asuste o moleste, si no, puede provocar que el gato evite este lugar.



Otro punto para tener en mente, los mininos suelen hacer uso de sus garras, entonces, para no preocuparse por el daño de muebles, alfombras o ropa de cama, proporcione un rascador vertical, incluso puede comprar algún gimnasio, el cual dará más diversión a la mascota. Corte las uñas regularmente.



Un problema a tener en cuenta, es que gato suelta pelo, sea corto o largo, una gran sugerencia es, peinarlo, al menos, semanalmente.



En cuanto a la comida, busque a un veterinario de confianza, para que le oriente sobre la elección del concentrado, dependiendo de la raza o tipo de gato que tenga, logre los nutrientes fundamentales. En el caso de la comida húmeda, como el atún, puede mezclarlo con la seca como forma de recompensa, así como la leche, yogur u otras golosinas.



Finalmente, no olvide asearlo, un baño, cada mes o dos, acostúmbrelo al cepillado de dientes y recuerde las visitas al veterinario regulares.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/como-cuidar-un-gato-por-primera-vez