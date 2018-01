Los mitos del blanqueamiento dental

MONTERREY, Nuevo León(AGENCIA REFORMA)

¿Alguna vez has querido lucir una sonrisa más blanca? El blanqueamiento dental es un tratamiento estético en el que por medio de diferentes técnicas y procedimientos se logra restaurar el color original de las piezas dentales.



Si estás pensando en reavivar tu sonrisa, pero tienes algunas dudas, checa los 9 mitos más comunes del blanqueamiento dental y las recomendaciones de los expertos.



1. LOS BLANQUEAMIENTOS DAÑAN EL ESMALTE DENTAL



Respecto a los daños que pueden sufrir tus dientes en el proceso

de cualquier tratamiento dental, todo depende de la manera como se realice el procedimiento y quién lo hace.



“El mito mas grande es ‘que si se daña el diente’, no es tanto mito...

si lo hacen mal. Hay peróxidos muy fuertes, muy agresivos que combinados con el láser sí desmineralizan el diente y lo pueden dañar. Por eso ese tipo de tratamiento yo no lo hago”, expresa el odontólogo Raúl Benavides, experto en estética dental.



El odontólogo Roberto Carillo también coincide en que el mito más grande sobre el blanqueamiento dental es que daña el esmalte de los dientes.



“El objetivo es llevar el ingrediente activo a los segmentos del diente donde se decoloran las partículas cromáticas, por lo que un procedimiento supervisado por un profesional odontólogo no daña las estructuras dentarias”, expresa Carrillo.



2. LOS BLANQUEAMIENTOS CASEROS NO FUNCIONAN



Existen diferentes tipos de blanqueamientos dentales, algunos de ellos son caseros, es decir, que se pueden aplicar en el hogar después de acudir con un especialista, pero también están los productos caseros de

farmacia que prometen blanquear los dientes.



“Los tratamientos de farmacia pueden ayudarte a mantener el color después de un blanqueamiento profesional.



“Nunca te van a blanquear como uno profesional hecho por un dentista, pero una vez terminado el blanqueamiento del dentista son buenos productos para mantener el color”, expresa Benavides.



3. LAS PASTAS DENTALES BLANQUEADORAS FUNCIONAN



Las pastas dentales que aseguran blanquear tus dientes pueden servir como apoyo después de un blanqueamiento profesional, pero no blanquean tus dientes de una manera realmente muy notoria.



“Las pastas dentales que te prometen blanquear los dientes traen un nivel de peróxido muy bajo, de 1 a 2 por ciento. Nosotros batallamos para blanquear con un 10 ciento. Usamos un peróxido de entre 16 y 22 por ciento, entonces una pasta con 1 por ciento pues te va a decepcionar y no va a cumplir tus expectativas”, explica Benavides.



4. EL BLANQUEAMIENTO DEJA LOS DIENTES SENSIBLES



Uno de los mitos mas comunes es que se dice que un blanqueamiento

dental deja tus dientes muy sensibles.



“Depende de cómo te lo hagan.



El que duele es el de láser, que yo no recomiendo”, expresa Benavides.



Carrillo señala que aunque la sensibilidad en los dientes es común en el tratamiento, se deben tener precauciones para evitar que se convierta en una molestia prolongada.



“Aunque la hipersensibilidad (o sensibilidad dental) es el efecto secundario mas común relacionado con el blanqueamiento dental, ésta es usualmente transitoria, desapareciendo sin dejar rastro al poco tiempo de finalizar el tratamiento.



5. EL BICARBONATO DE SODIO BLANQUEA TUS DIENTES



Es común que se compartan tips caseros de belleza que normalmente incluyen al bicarbonato de sodio como un aliado contra las manchas en los dientes.



Sin embargo, si no se tiene precaución con su uso puede terminar siendo perjudicial para la dentadura.