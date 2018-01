Cómo cambia la pérdida de peso a través de los años

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los antojos, el embarazo, el declive del metabolismo… sin importar cuántos años tengas, SIEMPRE habrá algo que te impida llegar a tu peso ideal. Lo bueno es que, con la estrategia adecuada, podrás mantenerte en línea sin sufrir con ir al gym todos los días o morirte de hambre 😉



En tus 20s



Sin hijos ni un esposo, muchas mujeres viven sus veintitantos bajo plena libertad; comen lo que quieran, salen con quien sea y, a pesar de la culpa, consumen más calorías de las que deberían. Ya que te le pasarás con tus amigas o con el novio, tu estrategia número uno debería ser elegir lo más saludable o comer sólo la mitad de lo que ordenaste y guardar la otra para el día siguiente. Así no te quedas con el antojo y no comes en exceso.

Por si fuera poco, estarás pegada al celular mientras comes, cenas, desayunas y vas por una botana. ¿Por qué es malo hacer esto? Porque tu cerebro no registra las cantidades, y esto hará que comas más antes de sentirte satisfecha. Sabemos que este hábito es muy complicado, pero será bueno para tu peso y para darle un break a tus redes sociales.

Las comidas serán fluidas a tus veintitantos. Seguramente comerás algo de la maquinita o incluso te regalarán un cupcake de Navidad. Y aunque esto no sea completamente perjudicial (aunque sí un poco), tu cuerpo te pedirá más en la noche. Para romper este ciclo, te recomendamos llevar un diario de comidas, con el cual llevarás un registro de lo que comes y los horarios.



En tus 30s



Para mamás primerizas, será más que un milagro que puedan dormir unas 6 hora después de la llegada del bebé. Y aunque parezca imposible, la verdad es que sí pueden crear tiempo para hacer ejercicio. Esto no solamente les dará mucha más energía, sino que también les ayudará a recuperar tu figura.



Salir a comprar la despensa se vuelve más complicado con un pequeño en casa, así que prepararás la comida del bebé y tú te quedarás con una pizza congelada. Pero, ¿por qué no hacer lo mismo para ambos? Seguro una crema de calabaza será saludable, tanto para el pequeño, como para ti.



En tus 40s



Mientras tu cuerpo envejece, el músculo naturalmente se debilita, haciendo que el metabolismo se alente y los kilos de más regresen. Pero con tan sólo comer un poco más de proteína y hacer entrenamiento de fuerza, podrías combatir el proceso.