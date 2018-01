Datos curiosos sobre la infidelidad

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La infidelidad es uno de los actos que pocas parejas pueden superar y entre las explicaciones teóricas propuestas por varios estudios destacan 2 vertientes: el punto de vista biológico y el psicológico.



Algunos autores aseguran que la infidelidad no tiene nada que ver con la búsqueda de una satisfacción sexual, sino que es la búsqueda por una variedad en la experiencia sexual.



En cuanto a lo psicológico se ha señalado que la infidelidad aparece debido a la incapacidad de poder expresar a la pareja lo que se quiere y es motivada por la soledad.



Otra de las causas según la ciencia son las siguientes:



1. Las mujeres somos más infieles durante la ovulación. Es este ciclo las mujeres se sienten más fértiles y, por supuesto, ¡más sexys!



2.- El sexto sentido ¡sí existe! Según las estadísticas, ellos detectan mejor que nosotras la infidelidad.



3. Los hombres no necesitan un motivo para ser infieles. Según los expertos, la infidelidad masculina no es necesariamente una señal de que no sea feliz en su relación. Las mujeres, sin embargo, somos algo más complejas y tener una aventura suele ser motivo de insatisfacción.



4. Una de cada 5 parejas son infieles en el primer año de matrimonio. Un estudio de Meetic.com afirma que un 18% de las mujeres recién casadas tienen una aventura en el primer año.



5.- Engañamos con personas parecidas a nuestras parejas. A diferencia de lo que podamos pensar, un 80% de hombres asegura haber engañado a su mujer con otra con el mismo color de pelo o incluso con un cuerpo parecido.



6.- Ser infiel puede estar relacionado con una cuestión genética. Y es que, se ha demostrado que la promiscuidad y la infidelidad están íntimamente relacionadas con el genotipo DRD4 VNTR.