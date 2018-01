Errores que no debes cometer con tu pareja

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Terminar un ciclo siempre es complicado, ya que al final siempre se hace un recuento de los daños y esto puede ponernos muy sensibles.



Es por eso que tenemos que tener cuidado de no herir a nuestra pareja.



Aquí te dejamos una lista de las cosas que debes evitar en esta temporada.



1.- Reunirte con un ex. A nadie le gusta que el último día del año o el primer día del año su pareja vea a su ex novio. Eso podría acarrearte un grave problema. Es probable que te entre la nostalgia, pero piensa antes de hacerlo las razones por las que terminaron.



2. No stalkees a tu ex. De verdad si ya terminaron e iniciaste una nueva relación ¿qué caso tiene saber lo que hace o deja de hacer? Tu actual pareja puede darse cuenta y tendrían un conflicto. ¡Ponte en sus zapatos!



3.-Presionar a tu pareja. No es nada agradable que te pongas hablar de tu relación con sus tus suegros, podrías dar la impresión de desesperación.



4. Una noche no cambiará las cosas. En caso de que tu relación vaya mal no dejes que la nostalgia te haga ver cosas que no son. Sé objetiva y toma la mejor decisión para un nuevo ciclo que comienza.