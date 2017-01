Formas de mejorar la convivencia con tu perro

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Esta criatura se ha ganado el título del “Mejor Amigo del Hombre” con muchísima razón puesto que han sido nuestra peluda y noble compañía desde el inicio de los tiempos, pero no siempre la convivencia con nuestros simpáticos amigos se da de manera natural. Por eso te traemos una lista de 5 maneras en las que puedes mejorar la convivencia con tu perro.



1. Pasen tiempo juntos

La mejor manera de mejorar cualquier relación es compartir tiempo de calidad juntos. Busca un espacio en tu agenda que puedas estar fácilmente con tu perro. Ambos se divertirán y verán que su relación mejora muchísimo.



2. Demuestra tu amor a través de la comida

Los alimentos no solo son el camino al corazón de los humanos sino también de los perros. Demuéstrale a tu amigo canino que eres capaz de alimentarlo solo con lo mejor y de darle esos gustitos que tanto le encantan. Esto no solo incluye adquirir la marca que más le agrade de comida para perros, sino también prepararle comida que pueda gustarle.



3. Aprende sobre comportamiento canino

Tómate el tiempo para investigar y leer acerca de la conducta de tu pequeño amigo. Esto te permitirá reconocer las señales que hacen que esté incómodo o ansioso, de manera que podrás protegerlo más fácilmente. De igual manera, conocer un poco acerca de comportamiento canino te ayudará también a entrenarlo.



4. Comunicación clara

Aunque creas que es absurdo, este es un punto muy importante. Asegúrate que las órdenes que le des a tu mascota sean claras. Utiliza tu lenguaje corporal, que es lo primero que ellos captan, para comunicarte con tu perro y hacerle entender lo que deseas de él. Los perros son animales que se guían por la asertividad, así que es tu momento para demostrarla.



5. Contacto físico

Acariciar y mimar a tu perro de seguro mejorará la conexión que tienen y por ende su convivencia. Tu perro te respetará y amará más; te sentirás más seguro de la mascota con la que estás conviviendo. Además, el contacto con tu perro (o cualquier mascota) reduce el estrés en ambas partes, ¡así que menos visitas al veterinario y al doctor!



Siendo el Mejor Amigo del hombre, estos simpáticos peludos hacen que nuestras estresantes vidas de humanos modernos sean mucho más bonitas y llevaderas, por lo que vale la pena esforzarse por ellos.



