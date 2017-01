Jóvenes opinan que estarán peor después de Trump: Sondeo

NUEVA YORK, EU(AP)

Una encuesta de GenForward muestra que los jóvenes estadounidenses creen que estarán peor después de los cuatro años de presidencia de Donald Trump.



Los jóvenes negros, latinos y asiáticos están particularmente preocupados, mientras que los blancos están divididos.



GenForward es una encuesta realizada entre adultos de 18 a 30 años por el Black Youth Project de la Universidad de Chicago junto con The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.



La primera encuesta de su tipo presta especial atención a las voces de los adultos jóvenes de color, destacando cómo la raza y la etnicidad moldean las opiniones de una nueva generación.



Los estadounidenses de 18 a 30 años son mucho más propensos a pensar que Trump dividirá al país en vez de unirlo, con un margen de 60% a 19%.