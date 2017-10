Conoce las diferencias entre Tesis y Tesina

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Tal vez has escuchado hablar de las tesis o tesinas pero no sabes exactamente qué implica una y otra, ya que ambas al ser tareas de investigación a veces las diferencias no suelen quedar muy claras. Si algo así te sucede, continúa leyendo para conocer las principales características de cada tipo de trabajo y básicamente en qué se diferencia una tesis de una tesina.



1. Características de una tesis



La tesis es un trabajo de investigación más arduo y completo que el que implica una monografía o una tesina.

La tesis implica una investigación profunda sobre un tema, la que estará basada y combinará distintos tipos de fuentes de información, clasificadas en “primarias” (las que aportan información nueva y original, como puede ser el trabajo de un experto en el tema) a “secundarias” (bibliografía o distintos tipos de documentos del que extraerás información pertinente a tu investigación).



Una tesis no solamente expone una idea o hipótesis sino que también busca demostrarla o refutarla, y para llegar a esto, el estudiante deberá realizar una minuciosa investigación, mucho más compleja y completa que la que requiere una tesina, por lo que muchos docentes exigen que el trabajo presente un mínimo de cincuenta cuartillas y veinte fuentes de información.





El trabajo de tesis puede ser presentado mediante distintos soportes, como por medio escrito o material audiovisual y si se trata del trabajo final de grado, el tiempo que se le asigna al estudiante para realizarlo puede ir de los seis meses a los dos años.





El trabajo de tesis en general es guiado por un tutor, que puede ser un docente experto. Este corrige gradualmente el trabajo que realiza el estudiante. Al final, la tesis será presentada ante un jurado de docentes que evaluará la calidad y si cumple o no con los requerimientos de este tipo de trabajos.







2. Características de una tesina



Si bien el término tesina no aparece en los diccionarios académicos, se trata de un tipo de trabajo que a menudo se les solicita a los estudiantes como una primera tarea de investigación. La tesina puede ser también un trabajo documental, de campo o de desarrollo práctico.



Si bien, al igual que la tesis la tesina es un trabajo de investigación, esta es una tarea bastante menos exigente que la tesis y que se asemeja más a lo que es una monografía.



Las diferencias entre una y otra radica en el grado de complejidad y extensión de cada investigación: como mencionamos, mientras la tesis debe tener en general un mínimo de cincuenta cartillas, la tesina admite que el total del trabajo sean unas veinte cuartillas.



La tesina no debe mostrar, como la tesis, el paso a paso de la investigación, sino que más bien será el análisis de un tema en concreto. Es un trabajo para demostrar básicamente que el estudiante conoce y domina distintos métodos de investigación y tiene las capacidades para realizar luego una tarea académica más profunda.



En conclusión, si bien la tesis y la tesina comparten características, esta última es más bien un “ensayo previo” antes del gran trabajo final que representa la tesis.