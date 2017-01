Tienen más probabilidades de ser "ninis" las mujeres: OCDE

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Las mujeres jóvenes en México tienen casi cuatro veces de probabilidades de ser “ninis” (ni estudian ni trabajan), en comparación con los varones, de acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).El resumen ejecutivo sobre las políticas y buena gobernanza para la igualdad de género de la OCDE señala que la situación perjudica su condición económica presente y las perspectivas de trabajo futura, “35% de las mexicanas de entre 15 y 29 años son ninis, la segunda tasa más elevada en la OCDE, después de Turquía.Las mujeres son el recurso más subestimado de México”, señala el documento.Aproximadamente 60% de las mujeres que trabajan lo hacen en empleos informales, resaltó la OCDE, además de detallar que éstas son víctimas constantes de la discriminación, estereotipos y violencia de género.El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong , acompañado del secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, afirmó que en México no debe tener cabida la discriminación, el machismo y mucho menos la violencia de género; al tiempo que sostuvo que ante las agresiones contra las mujeres no son suficientes las políticas públicas, si no se cambia la mentalidad, las costumbres y las prácticas sociales particularmente en los varones.“Porque ser un hombre, adolescente o niño que impulsa la igualdad supone rechazar el machismo; renunciar a la misoginia y comprometerse con la defensa de las mujeres. Eso, eso es ser hombre”, dijo el funcionario federal.Al presentar en el informe en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación, Osorio Chong destacó los programas para evitar el embarazo en adolescentes y castigar los casos de violencia que derivaron en embarazos de niñas de entre 10 y 15 años de edad.Refirió que se ha logrado una alianza con la iniciativa privada para que las mujeres tengan más opciones a la incorporación de una fuente de trabajo y cuenten con más habilidades, además de sostener convenios de inclusión e igualdad con su personal, a fin de sentirse valoradas.“Hemos firmado dos convenios importantes, uno con el sector obrero y otro con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para promover tanto en los centros de trabajo como en las escuelas el respeto a los derechos de las mujeres”, apuntó.El secretario general de la OCDE advirtió que el rezago de México particularmente en acceso de las mujeres a educación y trabajo es mayor que en países como Perú, Argentina o Brasil.Sin embargo, puntualizó que muchas mujeres en el país aún no sienten los efectos de las políticas en su hogar, en el trabajo o en la calle, razón por la cual “México no debe perder el impulso”, externó.José Ángel Gurría sostuvo que casi dos terceras partes de las ninis son madres que dedican un tiempo considerable a los quehaceres domésticos y a las tareas de cuidado sin remuneración.“Hablemos de que esto se hable en los estados, de darle seguimiento. Tenemos que establecer una especie de GPS. Tenemos que documentar avances para ver qué nos falta y establecer un sistema de monitoreo, si no lo podemos medir no lo podemos manejar o administrar, es indispensable”, añadió.