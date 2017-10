La loca de los gatos (o perros, según sea el gusto)

(Tomada de la Red)

La labor de un rescatista es horrible. Yo no me considero rescatista, a pesar de que tengo en este momento cuatro gatos y cinco perros. Digo que la vida de un rescatista es horrible y me atrevo a mencionarlo porque yo misma he sentido ese dolor en carne viva, no sólo el de ver a diario perros, gatos, y cualquier otra especie, maltratada por el ser humano; también he vivido ese dolor de ser madre y sé que muchas de las madres que lean esto pensarán que exagero, porque el dolor de una madre “sólo” lo puede sentir aquella mujer que ha dado vida a su hijo, pero no, también yo lo he sentido…



Muchas personas me han hecho la broma tonta al decirme que seré la loca de los gatos; al principio no me molestaba, pero hoy, específicamente hoy, me ha roto el corazón ese comentario, ¿por qué?



Desde que tengo uso de razón he amado a los animales como nadie en este mundo (supongo que los rescatistas sienten esto); quise ser médico veterinario porque soñaba con salvar a todo animal que se encontrara en problemas; especialmente siempre admiré a los veterinarios porque pensaba que sentían como yo, pero no, he descubierto tanto abuso e indiferencia en ellos, sin embargo yo no he dejado de creer que también los hay buenos. Cada día de mis 33 años los he vivido a lado de mis animales; desde que nací viví rodeada de muchos: perros, gatos, pollos, caballos, etcétera. Ellos me dan un amor incondicional que el ser humano es incapaz, y dentro de mí siento esas ganas de darles lo mismo. Hace casi dos meses tuve a mi Toño (mi gato) muy enfermo, prácticamente sentía que una parte de mí no estaba y eso me mataba, por otra parte, me atrevo a decir aquello que las madres guardan celosamente en su interior para que nadie las juzgue: yo a veces quisiera no tener a mis animales, sí, esto se lee horrible pero, ¿por qué?



Cada mañana me despierto a las 4:30 a.m. para limpiarlos, darles de comer, convivir; paso gran parte del día en el trabajo y los dejo solitos; durante todo el día pienso que algo les puede pasar. Lo de los terremotos me puso tan nerviosa por el miedo a que les pasara algo o a mí, porque sé que tendrían pocas posibilidades de que alguien los adoptara; las personas son muy malas. El sólo pensarlo me hacía sentir horrible, y me somatizó con granos en la cabeza. Cuando llego súper cansada, llego de nuevo a limpiar lo que el Prieto (el antepenúltimo que rescaté de ser atropellado en Santa Anita). No lo niego, me molesto; trato de reprenderlo, pero de alguna manera tiene cinco meses conmigo y no se ha educado. A veces quisiera ser como esa gente indiferente que nada más los hecha a la calle y se deshacen del problema, pero no, no lo hago y no lo haré; al principio la idea era darlo en adopción, porque ya tenía siete, pero su forma desmedida de ensuciar provocaría que alguien que no lo amara tanto lo echara a la calle, y no lo recogí para eso; y aunque la mayoría de las veces me gustaría sentarme a ver tele, leer, u otra cosa, los veo y no puedo negarles salir a la calle a pasear; el mucho o poco dinero que gano trato de que cubra más que nada esas necesidades de casa y de ellos, y como les comento, el 95% de las veces me hace muy feliz.



Cada día de mis 33 años he tratado de ayudar a cuanto animalito lo necesite, siempre incluso sobre mis propias necesidades; no busco hacerme la mártir ni hacer creer que soy una santa, pero ese sacrificio que yo he tomado, que han sido mis decisiones, me golpea de vez en vez cuando paso por la calle y veo perritas en celo que ya no puedo recoger y sé que traerán más perritos, más de los que puedo ayudar, y mientras yo recogí tres cachorros la semana pasada, he visto a vecinos tirar, maltratar y echar a la calle a muchos más; hago mis corajes, me he peleado con la gente de mi colonia por eso, por tratar de mejorar las cosas, de hacer “algo” que pueda darles a los animales un mejor futuro, y aunque sé que no soy la única, me desmotiva y desearía no sentir ese dolor de ver cómo la raza humana es una mierda, bestias que no piensan, que ya no sienten nada, y aun así, se dan el lujo de llamarme “la loca de los gatos” o perros, de llamarme “acumuladora”; de escuchar a mis amigos decirme: “Pamela, y por qué no los duermes o los regalas”; escuchar a las personas ignorantes decir: “Ella recoge animales”, y que me aparezcan afuera o me llamen para “regalarme lo que ya les estorba, y eso, hoy me reventó en la cara, sobre todo en los ojos, porque de verdad no entiendo qué pasa por la cabeza de esas personas…



Desconozco por qué ese personaje tan mencionado se haya vuelto loca, quizá de ver tanta maldad en las personas. Hay veces en que siento eso, odio a esas personas que todavía se dan el lujo de criticar que no como carne, que me lleno de animales, si gasto o no en mí para darles a ellos, mis animales, y a veces, en ese 5%, en ese momento que me derrumbo, quisiera ser como ellos para no sentir esa rabia, esa tristeza, ese dolor hacia todo esos seres que sufren a causa de la inconciencia del ser humano.



Esta columna no es divertida, pero sólo quería expresar lo difícil que es para mí tratar de hacer mejor su mundo, y que la próxima vez que pienses en criticar a alguien o “dar tu opinión”, ayuda, o mejor quédate callado.



Fuente:https://www.eloccidental.com.mx/espectaculos-local/la-loca-de-los-gatos-o-perros-segun-sea-el-gusto