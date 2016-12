Sorprenden a presunto ladrón

SAN LUIS RÍO COLORADO, SON.(GH)

Un joven que fue sorprendido por oficiales de Policía Municipal cuando intentaba abrir la puerta de una casa que no le corresponde, fue detenido al encontrársele en posesión de porción de droga.



Se trata de Armando “R”, de 25 años de edad y residente de la colonia Mezquite, quien fue descubierto por oficiales que realizaban recorrido de vigilancia en la misma colonia Mezquite, como parte del programa San Luis Seguro.



Fue a la altura del Callejón Camelias entre las calles 29 y 30 a las 15:28 horas cuando los oficiales al transitar por esa vialidad, alcanzaron a ver al joven que trataba de abrir con una barra de metal la puerta principal de una vivienda.



Los oficiales detuvieron su marcha y le preguntaron el motivo de pretender abrir la puerta con la barra de metal, a lo que el joven respondió que dejó las llaves en el interior de la casa y en un descuido se le cerró la puerta.



Al notar nerviosismo en el joven, los oficiales bajaron de la patrulla para acercarse a continuar dialogando, por lo que Armando “R” soltó la barra de metal e intentó correr.



Los oficiales le dieron seguimiento alcanzándolo a escasos metros y lo controlaron.



Los vecinos comentaron que no lo conocen y que los dueños de la casa no se encontraban en ese momento.