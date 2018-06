Fallecen ahogadas tres hermanas; familiares pasan horas de desesperación

ESQUEDA, SONORA(GH)

Tres pequeñas hermanas, de 9, 11 y 12 años de edad, fallecieron ahogadas tras ser arrastradas por la corriente del arroyo principal de esta comunidad la noche del pasado jueves, pero hasta ayer fueron recuperados sus cuerpos.



Según la versión que el padre de las menores dio a las autoridades, las niñas identificadas como Crisdel Jasmín, Edelayn Yareli y Dalia Michel estaban bajo el cuidado de una tía cuando decidieron ir a la tienda.



La intensa lluvia que se registró la tarde del pasado jueves provocó que el arroyo que atraviesa la ciudad creciera y las menores fueron arrastradas por la corriente de agua.



El comandante de Cruz Roja Mexicana, Héctor Manuel Cordero Carrillo, mencionó que, mientras el agua las arrastraba, varias personas las vieron y aunque un hombre se lanzó al agua para salvar a una de ellas, no lo logró.



"Nosotros empezamos la búsqueda ayer como a las 7:00 de la tarde, hasta las 12:30 p.m. y pues no pudimos lograr nada por la oscuridad y porque llevaba mucha agua el río todavía", indicó.



A las 05:30 horas de ayer se reanudó la búsqueda por parte de diferentes autoridades y corporaciones, localizando los cuerpos de las niñas semienterrados frente a un centro recreativo conocido como El Vadito.



PASAN FAMILIARES DE MENORES HORAS DE DESESPERACIÓN



Horas de incertidumbre pasaron los familiares de las menores Crisdel Jasmín, Edelayn Yareli y Dalia Michel, quienes habían sido arrastradas por la corriente del arroyo El Zanjón.



Y es que su búsqueda se inició a las 19:00 horas de jueves y poco después de la media noche ya no se pudo seguir por la oscuridad.



A las 05:30 horas de ayer se reanudó la búsqueda con la esperanza de que estuvieran a salvo; sus cuerpos fueron localizados semienterrados frente a un centro recreativo conocido como El Vadito.



Este sitio está a unos cuatro kilómetros de la comunidad y cada una de las pequeñas estaba a una distancia entre sí de aproximadamente 200 metros.



El padre de las niñas no es originario de Esqueda, sin embargo ahí tenía su residencia porque labora para Grupo México y de la madre no se obtuvo mayor información.



La misma noche del jueves, a través de las redes sociales, se alertó sobre la desaparición de las tres hermanas y habitantes de Esqueda comenzaron a apoyar en la búsqueda, indicó un hombre con residencia en esta comunidad.



Y aunque no se logró nada, aseguró el habitante que prefirió mantenerse el anonimato porque su ayuda es desinteresada, es habitual que las personas que viven en Esqueda colaboren en casos como éste.