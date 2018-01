Denuncia actor robo de tigre en SLRC

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El actor Raúl Julia Levy , hijo de quien interpretó a “Homero Addams” en la saga de películas “Los Locos Addams”, denunció que personal de la Profepa Sonora se llevó al tigre que estaba en espera de ser trasladado al zoológico de Morelia.El felino, nombrado “Prince” por el actor, fue, supuestamente, sustraído ilegalmente de la residencia donde se hallaba en cautiverio, en el momento en que los dueños del lugar no se encontraban.“Rompieron candados, se metieron ilegalmente y se llevaron al tigre. Me dejaron un papel donde dicen que se lo llevaron. Esto es allanamiento de morada porque no había nadie. Esto pasó porque no acepté darles el soborno de 50 mil pesos que me pedían para dejarme en paz. Según mis abogados ambientalistas, esto es ilegal”, dijo Raúl Julia Levy en exclusiva para EL IMPARCIAL.Más detalles en la edición impresa de mañana.