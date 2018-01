Actor estadounidense denuncia supuesto chantaje por parte de Profepa Sonora

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

El actor Raúl Julia Levy, hijo del actor que interpretó a “Homero Addams” en las películas de “Los Locos Addams”, aseguró a Periódico EL IMPARCIAL que es víctima de un supuesto intento de extorsión por parte de la Profepa Sonora, en relación a un tigre que le fue donado a su fundación, en espera de ser enviado a una reserva natural en Rusia.El incidente se dio a raíz de que el tigre en cuestión, arrancara una pata a un perro que residía en el lugar donde lo tienen en cautiverio en San Luis Río Colorado.“Hace cuatro o cinco meses me contactó una persona de que tenía un tigre y decidió donarlo a mi fundación que es Raúl Julia Levy. Entonces, como es un tema de mucho interés por ser una especie en extinción, yo lo acepté para enviarlo a un santuario donde vaya a estar bien. Pero hace poco se suscitó un incidente en el que el tigre, accidentalmente le arrancó una pata a un perro.A raíz de todo esto, la Profepa se dio a la tarea ir a investigar el asunto”, dijo Raúl Julia en exclusiva para EL IMPARCIAL.“Primero armaron un operativo de 5 horas, y luego la semana pasada otro más de 12 horas pero con agentes federales, estatales y municipales de San Luis Río Colorado. Yo recibí una llamada de estas personas y tras discutir con ellos, me llama otro agente de la PROFEPA sin identificar y me dice: ¿Por qué no nos pagas 50 mil pesos y aquí se termina el pin…e asunto?’.Así me lo dijeron. Yo me negué. Yo no sé con quién creen que están tratando. Les dije que no les daría nada. Yo tengo abogados ambientalistas y todo está en regla para llevar al tigre a un zoológico de Morelia para que le hagan primero una evaluación médica antes de enviarlo a una reserva natural en Rusia”, enfatizó.Entérate mañana de la nota completa y demás declaraciones del actor en la edición impresa de EL IMPARCIAL.