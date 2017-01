Aumenta costo por renta a causa del dólar

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

Una difícil situación pasan las personas que viven en casas de alquiler, así mismo, los comerciantes que pagan la renta de un local en moneda norteamericana por el valor del dólar en la ciudad, que actualmente se encuentra arriba de los 21 pesos.



El precio para la renta de casas varía según la ubicación y plusvalía de ésta, lo mismo ocurre con el valor de los locales para comercio con letrero de renta.



En promedio, una pequeña casa tipo interés social, sin amueblar y ubicada en colonias secundarias al interior de la mancha urbana puede costar desde 150 a 200 dólares, según el valor que el arrendador le dé.



San Luis Río Colorado, una ciudad de poco más de 250 mil habitantes cuenta con dos macro plazas comerciales, ubicada una de éstas en el primer cuadro de la ciudad y una más en la colonia Jalisco.



El precio en los espacios para ubicar comercios en el centro, que cuenta con un aproximado a los 300 locales varía entre los 200 dólares hasta 1 mil dólares al mes, dependiendo el tamaño y ubicación, en la segunda plaza en mención se cuenta con un estimado de 20 locales en renta que tienen un valor a la renta de 250 dólares hasta 500.



Particularmente en la renta de naves industriales, el precio mensual es muy variado, según los metros cuadrados que el edificio mida, aunque en la mayoría de éstos el pago es en dólar.



Álvaro Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en San Luis Río Colorado señaló que la perdida de valor del peso frente al dólar se ha reflejado en una desventaja para el sector comercial, pues en su mayoría cobran su producto o servicio en moneda nacional.



“Aunque el incremento al precio como tal de la rentas ha sido nulo o muy poco, el arrendatario debe tener una cantidad cada vez superior para juntar cierto monto y cambiarlo por dólar”, expresó.



Según la abogada litigante, Carina Castillo el precio pactado en el contrato de arrendamiento debe respetarse independientemente del precio cambiante del dólar.



“Si en el contrato se firmó que el costo mensual es de 100 dólares y este sube o baja, la responsabilidad del arrendador es pagar lo que indica el contrato”, explicó.



Para el empresario Luis Armenta, quien tiene en renta espacios para comercio y casas, ha resultado difícil el mantener ocupados los lugares que ofrece a cambio de un pago mensual.



“La gente no quiere pagar en dólar pero a pesar de ello, busco sostener esta forma de pago porque sube el dólar y todo sube”, dijo, tras agregar que hay locales que renta en dólar aunque a una cantidad muy baja para evitar que los espacios a su nombre no estén abandonados y evitar se delinca en éstos.



Armenta compartió que para crear una forma en que no se desproteja a ninguna de las partes, se ofrece la opción de pagar en peso el equivalente a dólar a un costo menor que en las casa de cambio.