Falta cultura de respeto para ciclistas

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

Es evidente una falta de cultura de respeto a los ciclistas entre los chóferes de vehículos que transitan por la calles de San Luis Río Colorado, destacó Francisco López, quien ha destacado como organizador de paseos en bicicleta.



El joven señaló que pese al esfuerzo que en cada paseo ciclista semanal se realiza para quienes conducen un vehiculo tomen en cuenta el transito de bicicletas, mucho falta para que el deportista pueda conducirse con la confianza de que ningún automóvil invadirá su espacio.



“La ciudadanía poco a poco está empezando a respetar a quien se mueve en bicicleta, el problema viene de los chóferes de peseras y taxis, la mayoría de éstos no nos toma en cuenta al manejar y son imprudentes al aproximarse a las bicicletas”, comentó.



“En mi experiencia, al andar en bicicleta me enfrento a taxistas y chóferes de peseras que se paran de repente en cualquier lugar de la calle a subir gente y son ellos mismos los que no permiten que hagamos algún alto o respetemos los señalamientos como cualquier otro vehiculo”, agregó Francisco López.



Recordó que en la ciudad solo existe una ciclovía, sin embargo por su ubicación está es solo usada para hacer ejercicios físicos, por lo que el ciclista debe de transitar por las calles.



Por lo anterior, explicó el ciclista que cualquier chofer debe de respetar a quien se conduzca en una bicicleta, así como, éstos últimos deben de respetar los señalamientos en las vialidades, pues al circular por la vía pública tienen la importancia de un vehiculo.



“Los ciclistas tenemos que manejar a un metro y medio de la banqueta, respetando cada señalamiento; es muy importante que portemos casco y luces llamativas o reflejantes para que el chofer de vehículos grandes nos puedan ver”, expresó.