Destaca Meade proyectos para los sonorenses

A siete días de la elección, José Antonio Meade Kuribreña, candidato a la Presidencia de la República por la coalición Todos por México, afirma que tiene los mejores perfiles y las mejores propuestas, así como la mejor estructura para ganar.



“Es una elección difícil, pero también una oportunidad histórica”, resaltó el aspirante presidencial por los partidos PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza.



En entrevista planteó lo que viene para los sonorenses, a quienes consideró trabajadores y luchadores.



¿Cómo cierra la campaña y cómo llega a las elecciones del 1 de julio?

José Antonio Meade (JAM): Entusiasmado y contento, estamos en el mejor punto de la campaña y estoy convencido de que vamos a ganar porque hicimos la tarea y hemos trabajado para hacerlo. Hemos hecho campaña, hemos sudado la camiseta, tenemos los mejores perfiles y las mejores propuestas, tenemos la mejor estructura, el mejor ejército para ganar y el mayor compromiso para darle a México el mejor destino.



Es una elección difícil, pero también una oportunidad histórica. Nosotros estamos más preocupados por tener votos que encuestas y los votos son de quien los trabaja. Los votos son de quien ha trabajado a lo largo de su trayectoria para apoyar a la población.



Los partidos de futbol se ganan jugando los 90 minutos, y el marcador que cuenta es el final. Y el marcador el 1 de julio nos va a llevar a ganar estas elecciones. Vamos a trabajar en el cierre para que aquí quede claro que en el mecate vamos a ganar.



Usted ha dicho que el empoderamiento de la mujer es una de sus prioridades de campaña, ¿cuáles son sus principales propuestas para apoyar a la mujer?

JAM: En mi Gobierno, la prioridad serán las mujeres. Esto significa, primordialmente, seguridad. Vivir sin miedo, sin acoso y sin feminicidios. Vamos a cerrar la diferencia entre hombres y mujeres con salarios equitativos, para el mismo trabajo, tendrán el mismo salario, sin excepciones.



Haremos compatible la vida familiar con la laboral para que las mujeres gocen de independencia económica. Ampliaremos la red de estancias infantiles de tiempo completo con alimentación. Además, las mujeres tendrán créditos a la palabra para materializar sus proyectos y transformar su realidad y la de su familia.



Cuando sea presidente, las trabajadoras domésticas tendrán seguridad social. Este es un pendiente histórico con cerca de 3 millones de mujeres. Este beneficio será 100% deducible de impuestos. Este en mi compromiso.



¿Cómo enfrentaría el problema de la inseguridad?

JAM: Como Presidente seré implacable contra la inseguridad. No habrá perdón ni amnistía a criminales. Se les aplicará todo el peso de la ley y no podrán escapar de la justicia. Trabajaremos para que la seguridad de las personas y de sus bienes sean una realidad cotidiana y palpable para todas y todos los mexicanos.



La única forma de evitar el flagelo de la delincuencia organizada es con un programa integral en tres ejes: Prevención, disuasión y combate a la corrupción. Atenderemos la violencia desde sus causas fortaleciendo la política de prevención. Capacitaremos a nuestras policías y vamos a evitar que las armas y el dinero lleguen a los delincuentes.



Estamos del lado de las víctimas, no de los criminales. Debemos combatir sin contemplaciones al crimen organizado.



¿Cuáles son sus propuestas concretas para Sonora?

JAM: La gente de Sonora es trabajadora y lucha todos los días por salir adelante. Le daremos al Estado el impulso que necesita para convertirse en el estado que debe ser.



Impulsaremos la inversión en el Estado para generar empleos, bienestar y oportunidades para todos. Queremos, primero, asegurar que Sonora va a ser un Estado seguro, que en Sonora vamos a recuperar las calles, las casas, las escuelas, las colonias, que en Sonora habrá seguridad y tranquilidad. Daremos prioridad a las mujeres con mayor seguridad, pero también con salarios equitativos y créditos a la palabra.



Vamos en el País por dos millones más de familias en Prospera, por familias en Prospera que sepan que sus hijas y sus hijos tendrán becas para la preparatoria y la universidad. Y que sepan las familias Prospera, quien tenga una hija, un hijo con discapacidad, recibirá el triple del apoyo.



Además, queremos un Sonora con escuelas de tiempo completo y con alimentación, queremos un Sonora en donde las clínicas y los hospitales estén al 100.



Vamos a trabajar por el campo de Sonora, un campo que nos pide, primero y antes que nada, seguridad, seguridad personal y seguridad patrimonial. Vamos por un campo sonorense en donde tengamos la seguridad de que alguien estará pendiente y cercano, de que no se roben nuestro ganado, de que no se roben nuestra semilla y de que tengamos la paz y la tranquilidad que Sonora exige y que Sonora merece.



Expandiremos el Puerto de Guaymas, modernizaremos y ampliaremos el Puerto Fronterizo Sonoyta- Lukeville.



Concluiremos la carretera Ímuris-Agua Prieta, y desarrollaremos el Sistema de Transporte Masivo en Hermosillo. Sustituiremos el Hospital General de Sonora y construiremos la central de ciclo combinado Empalme II.



¿Considera que puede ganar el próximo domingo?

JAM: Estoy seguro que vamos a ganar estas elecciones. Vamos a ganar porque defendemos nuestros valores, la educación, nuestras instituciones, nuestros programas sociales, nuestras familias y su seguridad.



En las semanas recientes quedó claro que vamos para arriba y que nos vamos acercando cada vez más al puntero. Cada día hay más encuestas que respaldan esto. Siempre dije que caballo que alcanza, gana, y estamos demostrando que en el cierre de esta campaña estamos fuertes y dando el último jalón para llegar a la victoria el próximo 1 de julio.



Tengo certeza de que vamos a ganar porque la militancia activa ha salido a tocar puertas, a defender lo que creemos. Las bases priistas han trabajado duro y con todas sus fuerzas y son un ejército con el cual hemos sudado la camiseta y trabajado cada día de esta campaña para ganar, por eso nadie deberá sorprenderse con nuestro triunfo el próximo 1 de julio. Con sus votos, todos ganaremos.