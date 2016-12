Llaman a recordar el verdadero sentido de la navidad

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

A recordar el verdadero sentido de la navidad en el momento de la reunión familiar por nochebuena llamó la iglesia católica, siendo el nacimiento de Jesús el significado de la conmemoración.El padre German Orozco de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, perteneciente a la Diócesis de Mexicali, Baja California, destacó ser importante rendir un momento de la velada para recordar la llegada del niño Dios a la tierra.“El Papa Francisco ha dicho en su mensaje reciente con motivo de la navidad, que ojala que tengamos el tiempo de reflexionar y encontrar el verdadero significado de la festividad”, recordó el padre, tras agregar que en muchas ocasiones el hombre se ocupa de lo banal mas no de lo espiritual.El sacerdote dijo que lo más importante de la navidad no son los regalos ni la comida sino retomar el convivir con la familia, estar en paz y perdonarse los unos a los otros, dándole un sentido cristiano a la navidad a través de una oración o una reflexión de algún texto bíblico.Ver por migrantes como Dios vio por José y MaríaRecordando que José (padre de Jesús en la tierra) por mucho tiempo buscó de un lugar donde refugiarse para que María diera a luz al llamado Príncipe de Paz, el padre German Orozco expresó que hoy en día ver por los migrantes es un acto de honra a Dios.“José y Maria pasaron fríos y hambre en su búsqueda de un lugar para pasar la noche, eso habría que trasladarlo a nuestros tiempos, hoy tenemos un flujo de migrantes en San Luis Río Colorado que necesitan de nuestra ayuda”, opinó.“Siempre tenemos en nuestro hogar un plato de comida, ropa y calzado que casi no usamos, que bien podría servir a quien este en necesidad”, dijo.