Trabaja por la noche y durante el día atiende a sus hijos

Agua Prieta(GH)

Su hija de 4 años acaricia con sus dos pequeñas manos su brazo, a la vez que reposa su cabeza en él. Su hermano de 6 años juega afuera y Eduardo Ortega García está por prepararles la comida.



Ambos niños dependen sólo de él, un joven de 23 años que es padre soltero desde que su pareja decidió irse de casa, dejándolo con la imposición de ser padre, pero también madre.



Así que siendo ambos en una sola mente y cuerpo; teniendo que comprender lo que naturalmente no se entiende y obligándose físicamente a responder a múltiples actividades, Eduardo ha sacado adelante solo a sus dos hijos.



Cada día el joven de 23 años está despierto 19 horas en las que: Trabaja, hace comida, lava ropa, limpia la casa, lleva a su hijo mayor a la escuela y se da tiempo para convivir con ellos.



Hace seis años Eduardo se convirtió en padre y cuatro de ellos los ha vivido como un papá soltero, con dificultades tan pequeñas como peinar a su hija, hasta tener que explicarles el porqué mamá no los visita.



"Dijo ella que quería irse, los hijos para mí deben estar con la mamá, o sea yo puedo lucharle y hacer todo parecido, pero el amor de la mamá nunca lo voy a reemplazar, eso sí nunca", aseguró.



SE ACOSTUMBRARON



Al principio todo fue más difícil, porque ellos constantemente preguntaban por su mamá, mencionó Ortega García, hasta que poco a poco lo hicieron menos.



"Entró bien (al preescolar su hijo mayor), pero al ratito como que le afectó, porque en la escuela puro: ‘Díganle a sus mamás’ y puro ‘díganle a sus mamás’ y como que le afectó un poquito y recibió poquita ayuda sicológica con una maestra.



"Ya ahorita ya no, porque ya la maestra: ‘Díganle a sus papás y a sus mamás’ y ‘a sus papás y a sus mamás’ y ya", relató Ortega García en el sillón de su casa, junto a su hija.



El pequeño de 6 años se graduará de preescolar, mientras que la niña de 4 años ingresará al kínder el próximo ciclo escolar, lo cual es motivo de orgullo para él.



"Me siento orgulloso también, porque cada vez que voy la maestra hace que yo sobresalga, les dice a las mamás, a veces que me da como pena, pero pues me siento muy orgulloso de lo que hago", indicó.



A lo largo de estos cuatro años como padre soltero, Ortega García ha vivido experiencias difíciles, pero también le ha dejado grandes satisfacciones, afirmó.



"Que me abracen (es lo que más disfrutó), que me digan papá, me agradecen día a día, cada vez que me dicen: ‘Cuídate, Dios te bendiga’, me van correteando ya que me voy al trabajo, es muy bonito", narró.



MIENTRAS DUERMEN



Tras laborar de las 23:00 a las 06:00 horas mientras su madre le cuida a sus pequeños, llega a su casa a las 06:30 horas y ahí están sus hijos de 4 y 6 años esperándolo despiertos, sólo para hacerle saber lo felices que son de que esté de vuelta en casa.



"La aceptación que tienen hacia mí, cuando me los nalgueo también, ya saben porqué, porque también los corrijo, quiero llevarlos lo más derecho que pueda, es la idea", expresó.



Para él tener hijos es lo más valioso, más que salir a divertirse o que tomar. Al final, opinó, los amigos probablemente se vayan, pero los hijos se quedarán siempre y eso es lo que importa.