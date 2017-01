Llaman ciudadanos a unirse a tomar la caseta de peaje

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

Cansados de los abusos del gobierno dijeron ciudadanos que desde el segundo día del año han estado acudiendo a la caseta de peaje en protesta por el incremento al costo del combustible.



De manera ininterrumpida, un número aproximado a los 40 ciudadanos de diferente nivel socioeconómico, rango de edad y oficio ha estado acudiendo al Fideicomiso del Puente Río Colorado de las 17:00 a las 20:00 horas liberando el pago en señal de protesta, por lo que dicen ser necesario que el pueblo se sume en una misma postura.



Elkin Hurtado, quien inició con el movimiento de protesta en el Fideicomiso, señaló que el hecho de liberar el pago en la caseta de cobro por 3 horas diarias, es en protesta no solo por el incremento al costo de la gasolina, sino por decisiones tomadas por lo gobernantes que han golpeado la estabilidad del ciudadano.



“La gente tiene que saber que nosotros tenemos el poder, para eso estamos manifestándonos en la caseta de cobro para que se corra la voz y cada vez seamos más los que expresamos nuestra postura”, enunció el joven.



El profesor José Luis Durazo llamó a la comunidad a no tener miedo a unirse a las protestas pues se está exigiendo lo que al pueblo le corresponde de una manera pacifica.



“Es importante que quienes hoy están en el poder sepan que nosotros los pusimos ahí y así como los pusimos los podemos quitar, una manera de recordárselos es con manifestaciones como esta”, expuso.



Rosi Valle señaló que es necesario unirse a las manifestaciones para mantener la esperanza de como pueblo lograr algo, por lo que pidió formar parte de la protesta que de manera diaria se realiza en la caseta de peaje.



“Los gobernantes nos están robando un futuro digno para nuestros hijos, están convirtiendo a nuestro país en mano de obra barata para países de primer mundo y no se lo vamos a permitir; el primer paso es unirnos en protesta”, destacó.



Por su parte, el empresario Luis Valtierra dijo que hoy en día el ciudadano tiene la oportunidad de cambiar las cosas, al manifestarse de manera pacifica por las decisiones tomadas por los gobernantes.



“Es momento de unirnos a las manifestaciones, de que inviten a sus vecinos, a sus familiares a sumarse, que nuestra voz se escuche”, compartió.



La joven Patria Pérez llamó especialmente al sector juvenil a salir de sus casas para dedicar un lapso de su día a las manifestaciones.



“Si nosotros no hacemos nada los gobernantes van a seguir riéndose de nosotros, hay que dedicar tiempo a una protesta, por nuestra gente, por nosotros mismos”, señaló.



Isabel Sandoval dijo que las madres de familia deben de buscar un mejor México para sus hijos, mostrando al gobierno que el pueblo unido puede lograr grandes cambios, como detener los abusos a quienes menos tienen.



“Cuando hay gorra ahí va toda la gente, ¿por qué para esto que es por el bienestar de nosotros mismos, somos muy pocos los que estamos aquí?, nada nos cuenta venir y sumarnos a quienes desde el inicio se han manifestado en el puente”, expresó.