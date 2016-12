Tunden a policías con denuncias ante Contraloría

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

Un total de 200 denuncias en contra de servidores públicos han aterrizado al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de San Luis Río Colorado en lo que va del año (hasta el 22 de diciembre de 2016), de las cuales el 90% es en contra de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.



María de Jesús Gastelum, directora de la dependencia en cita, destacó que el aproximado a las 180 denuncias que los ciudadanos han subido como denuncia se concentra en malos tratos del policía hacia su persona.



“La mayoría llega hablándonos de tres temas en contra de los policías: daños a sus bienes en la Yarda Municipal, afirman que les han robado o que su vehículo no está en las mismas condiciones que al momento en que se les retuvo; hostigamiento, agresión o trato indigno a la hora de ser detenidos por los filtros o retenes”, expresó la funcionaria municipal, tras agregar que de igual manera es constante recibir denuncias por intento de corrupción de parte del policía al ciudadano al momento de alguna infracción.



Para dar seguimiento a las denuncias se sigue un procedimiento apegado a la Ley de responsabilidades en el que existe un periodo de pruebas para definir si el servidor público se convirtió como tal en un infractor, de esta manera ser sancionado o hasta removido del cargo.



“A los ciudadanos les pedimos que traten de hacerse de elementos probatorios para que faciliten fincar responsabilidades en contra de los funcionarios; desde una grabación o fotos con el celular nos sirve como prueba”, agregó.



Gastelum dijo que según la experiencia, del total de las denuncias de manera particular en contra de policías, menos del 50% procede con sanción, pues en la mayoría el ciudadano no da un seguimiento al tema.



El aproximado a las 20 denuncias que han llegado a la Contraloría en el año es en contra de personal de Control Animal, de la Sindicatura, Desarrollo Urbano e Inspectoría.