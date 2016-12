Fallece menor y se lesionan cuatro en volcadura

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

Un saldo de cuatro personas lesionadas y un fallecido fue el resultado de una aparatosa voladura vehicular ocurrida la noche del pasado martes en la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta, a la altura de El Sahuaro.



Sin vida quedó el menor de 10 años Humberto Alejandro P. ante la volcadura de una camioneta Chevrolet 2005 que procedía de Caborca, Sonora a Mexicali, Baja California.



Fue a las 22:50 cuando los bomberos recibieron la llamada de alerta para acudir al lugar de los hechos, al percatarse que el menor ya no se encontraba con vida, por lo que se abocaron al traslado del resto de los heridos.



Al interior del vehículo quedaron heridos el conductor Humberto N. de 52 años, así como Mercedes G. de 69 y los menores Casandra C. de 12 y Mercedes C. de 6, en común residentes de Caborca, quienes al presentar lesiones de consideración fueron trasladados a una clínica de esta ciudad para su mejor atención.



De manera extraoficial se informó que el exceso de velocidad aunado a las condiciones de los neumáticos, fue el causante para la volcadura.