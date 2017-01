Alerta alumno por publicaciones de delincuencia en redes

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

Alerta generó entre la comunidad estudiantil y personal laboral de la Secundaría Técnica Número 4 en San Luis Río Colorado, las amenazas por redes sociales de un exalumno de ésta, quien aseguraba regresaría al plantel para cometer delitos con arma blanca en mano.



Las publicaciones en redes sociales tuvieron fecha en diciembre y al parecer varias más recientemente, lo que causó una preocupación, principalmente de los maestros y alumnos, quienes se percataban de la presencia del menor a las afueras de la institución, portando el uniforme, aunque éste ya no formara parte de la escuela.



El exalumno de nombre Ángel expresó en redes que entraría a la escuela en próximos días para matar a algunos estudiantes y maestros, publicación que acompañó de una foto portando un arma blanca.



El director de la institución, maestro Víctor Manuel Mendoza Acuña reveló que el menor causó baja por ausentismo, sin embargo, aseguró que se le ha visto rondando la escuela portando el uniforme y con actitud extraña.



Agregó que anteriormente el caso había sido reportado, sin embargo no se le dio la importancia que ello implica, pues el menor se limitaba a publicar en redes, mas no a tener presencia en el perímetro de la escuela.



Por lo anterior, la escuela pidió el apoyo de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal con mayor presencia en el área, así como con el Operativo Mochila, de igual manera se solicitó a un grupo de trabajadores sociales la interacción con el menor.



“Lo que estamos buscando es que el menor se reintegre a la educación básica, lo más seguro es que esté pasando por problemas emocionales, entonces estaremos al pendiente de él”, aportó.