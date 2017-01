Frontera no está preparada para deportaciones masivas

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

Ni las cárceles de México ni las ciudades frontera están preparadas para las deportaciones masivas que Donald Trump ha mencionado, declaró el presidente municipal de San Luis Río Colorado.



Enrique Reina Lizarraga destacó que el número de deportados que Trump ha reiterado va entre los 2 o 3 millones de manera inicial a su gobierno, destacando en ellos la particularidad de haber cometido algún crimen en Estados Unidos.



“Si el número de próximos deportados que Trump dice, los dividimos entre las 15 ciudades que están en la frontera y sacamos un promedio, nos tocaría de 200 mil personas; es un mundo de gente, para el cual no estamos preparados”, dijo el mandatario local.



Tras recordar que el 60 por ciento de los residentes de esta frontera no son originarios de San Luis Río Colorado, sino que han llegado poco a poco a dar vida al municipio, el número de deportados doblaría la densidad poblacional de la ciudad, por lo que una llegada masiva de paisanos descontrolaría la estabilidad de sus habitantes.



Por otra parte, la casa del migrante “La divina providencia”, la cual se encarga de ver por los deportados que pasan por esta ciudad, tiene una capacidad de atención para 85 personas, atendiendo de manera regular a unos 45 entre nacionales y extranjeros.



De manera diaria la casa del migrante brinda a un número controlado de migrantes, ropa, calzado, desayuno y cena, así como un lugar para dormir, por lo que de enfrentarse a un número elevado de deportados, se necesitaría la apertura de nuevos refugios temporales, como pasó con la llegada los haitianos a la ciudad, quienes además de ser atendidos en La divina providencia, fueron llevados a la Cruz Roja Mexicana y hoteles para recibir ayuda.



No es opción para migrante quedarse en México



Pese a saber de la postura de Donald Trump en relación a lo migrantes, el señor Pedro, quien fue deportado recientemente, se encuentra en el intento de volver de manera ilegal a los Estados Unidos.



Pasando los días en las bancas de la Plaza Benito Juárez, espera a que un amigo en Arizona le envíe dinero para poder volver y continuar con la vida que desde hace 12 años inició en Estados Unidos.



“A los ilegales siempre nos han querido deportar, ¿qué más puede hacer Donald Trump?, ya somos perseguidos, nos deportan y volvemos, así ha sido siempre”, expresó el señor Pedro quien dijo ser la tercera vez que lo echan fuera.