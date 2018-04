Arriba López Obrador a Navojoa; compara a Obregón con Salinas de Gortari

NAVOJOA, Sonora(GH)

“Yo le voy a los Mayos” expresó Andrés Manuel López Obrador a los miles de navojoenses que acudieron a recibir al candidato a la presidencia de la república por Morena.



Durante su discurso, el aspirante a la presidencia de México comparó al general Álvaro Obregón con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.



“Estos que están (presidentes) salieron muy ladrones como nunca se había visto, miren los ex presidentes de la República, eran corruptos pero no como Salinas, no como éstos; pero Obregón con todo no le llega a Salinas, Salinas entregó los bienes de la nación a sus allegados”.