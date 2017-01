Muro significaría barrera física para corredores biológicos

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

Una barrera física se puede convertir en un obstáculo para dar vida a diferentes plantas y animales al cortar los corredores biológicos, expresó Martha Judith Román Rodríguez, jefa de departamento de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable (CEDES) en San Luis Río Colorado, ante el planteamiento del muro fronterizo que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump ha reiterado construirá.



La ambientalista señaló que el transformar una zona natural puede tener un efecto negativo para la vegetación y animales transitorios que habitan por las zonas desérticas.



“Al poner una barrera no se estaría permitiendo que existiera un flujo genético a través de las zonas que fungen como corredor para los animales; tendría una fuerte manifestación de impacto ambiental tanto del lado norteamericano como del lado mexicano”, dijo.



Román Rodríguez señaló que una barrera física se convertiría en una barrera ambiental para especies; al menos en Sonora, la ambientalista aseguró de una afectación a borregos cimarrones, reptiles, mamíferos como coyotes y zorras, entre otras. Particularmente al Noroeste del estado que colinda con Arizona se perjudicaría al camaleón cola plana.



“Quizás los únicos que estarían a salvo serían los corredores migratorios, es decir, las aves, pero cualquier otro organismo de tipo terrestre que comparta región geográfica entre Estados Unidos y México se vería afectado”, agregó.



Señaló que antes de empezar a construirse un muro de tal magnitud habrá que realizarse un estudio detallado de impacto ambiental que permita dotar de mitigaciones al tema, lo que podría tomar de 3 a 6 meses.



De construir muro, deben respetar los pasajes de fauna



“Como en cada área natural que no este impactada, al momento en que se construyen caminos, carreteras o algo que impacte a la naturaleza se debe dejar cierto espacio para los seres vivos”, precisó Martha Judith Román Rodríguez, tras aportar que hoy en día es difícil que una obra de tal tamaño no presente una manifestación de impacto ambiental negativa.



Explicó que un pasaje de fauna prevé proteger al transito de vegetación y animales, por lo que es una opción a tomarse en cuenta, en caso de la construcción de un muro para el total de la franja fronteriza.