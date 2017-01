Mantiene tensa Trump a gente que vive en Yuma

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

Reiteradas han sido las declaraciones en que se asegura la construcción de un muro en la franja fronteriza y la deportación masiva por parte del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien este 20 de enero tomará protesta como mandatario nacional en lugar de Barack Obama El ambiente entre los latinos en el país vecino a México es cada vez más tenso por la llegada de Trump a la Casa Blanca, al menos eso pasa con los residentes del Condado de Yuma, Arizona, frontera con San Luis Río Colorado, Sonora.Aunque Trump obtuvo mayoría de votos ante la candidata Hilary Clinton en Arizona, según sus residentes es incierto el futuro para quienes llegaron a ese Estado de manera ilegal y ahí mismo consiguieron la legitimidad en el estatus migratorio o para quienes viven en éste sin permiso del gobierno norteamericano.En sus declaraciones, quien será el presidente número 45 de Estados Unidos, Donald Trump ha dicho que inicialmente pretende deportar a 2 ó 3 millones de inmigrantes con antecedentes criminales, así como la construcción de un muro divisorio en el total de la franja fronteriza, el cual, dijo, parcialmente será pagado por México.Todos los entrevistados son residentes legales del Condado de YumaColectivamente hay miedo entre los hispanos, pero personalmente creo que Donald Trump sólo está creando pánico entre los latinos, yo no creo que deporte a todos los latinos que trabajen y sean buenos ciudadanos, ni creo que construya el muro, pero seguramente sí va a deportar a los que cometan crímenes”.Tenemos que esperar a ver cuáles son las leyes que él va a tomar con nosotros los latinos. Por la forma en que él se expresa, la tensión se siente entre los latinos pero creo que tenemos que esperar a ver cómo gobierna”.Donald Trump es una ofensa para todos los mexicanos que trabajamos y vivimos legalmente en Estados Unidos. Ahora que entre a gobernar esperamos que el congreso no lo deje actuar como él dice, lo ideal es que él mejore las relaciones exteriores”.Las expectativas para los latinos en Estados Unidos en relación a Trump son bajas, en realidad no sabemos qué podemos esperar del día 20 en adelante, porque ahora que aun no es presidente nos ha tratado mal, no sé qué podemos esperar cuando tome protesta”.Personalmente espero una catástrofe después de que Trump entre a gobernar Estados Unidos, sus políticas y su postura tiene a los latinos con mucho temor”.Tenemos que esperar a ver cómo evoluciona el tema, por lo pronto el ambiente entre nuestra comunidad es muy tenso”.