Temen familias de la frontera al próximo Presidente de EU

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

En un temor colectivo viven las familias mexicanas que residen en Estados Unidos con permiso de residencia ante la próxima llegada del presidente electo Donald Trump a la Casa Blanca.



Es el caso de la familia Galvez, quienes parcialmente viven y laboran con permiso de residencia en California, luego de lograr obtener un estatus migratorio legal en el país vecino, declaró Bianca Galvez, tras contar que su madre, hermano menor y padre de crianza residen del lado americano, mientras que ella, su hermano mayor, sobrinos y cuñadas, permanecen en San Luis Río Colorado.



La hija de Ángel y María dijo que como miles de casos, las familias en la frontera se ven divididas por quienes tienen la oportunidad de migrar a los Estados Unidos, sin embargo ha existido un temor masivo después de darse a conocer el nombre de quien este 20 de enero será el nuevo presidente del país en que millones de mexicanos han llegado a vivir y trabajar.



“En mis padres está el temor de lo que pueda pasar cuando Donald Trump llegue al poder; mucho escuchamos que ya no se les va a renovar el permiso de residencia o que habrá deportaciones masivas”, expresó Bianca, tras agregar que su padre de criaza arregló papeles hace más de 20 años, mientras que su madre y hermano suman a 4 años con el permiso.



“Hemos escuchado que se pretende deportar a quien haya llegado a Estados Unidos de ilegal y allá arregló papeles, gracias a Dios ese no es el caso de mi familia, ellos siempre han estado de manera legal, pero aun así, existe el temor de que se aprueben leyes que los desprotejan por ser latinos, a pesar de estar pagando sus impuestos en ese país”, manifestó.



Bianca Galvez agregó que pese a saber de casos en que familias mexicanas en Estados Unidos están pasando sus pertenencias a México, anticipándose a una deportación, su núcleo familiar no ha entrado en pánico aunque todos los días se están informando de lo que está pasando.