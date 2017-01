Desconocen golfeños censo de vaquita marina

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

Desconoce el sector pesquero del Golfo de Santa Clara el número del cetáceo denominado vaquita marina que existe en el Alto Golfo de California, tras una información ventilada en que se asegura que de esta especie en peligro de extinción solo quedan 30, entre éstas 8 hembras, en San Felipe, Baja California y el Sur de San Luis Río Colorado, Sonora.



Así lo informó Carlos Alberto Tirado Pineda, presidente de la Cooperativa “Pescadores de la Reserva de la Biosfera”, tras destacar que el total de los golfeños no se han percatado de la presencia de personal investigador en las aguas del Golfo de Santa Clara, como ocurrió en el pasado estudio realizado por el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA).



“Lo último que nosotros sabemos es que existe un aproximado a las 60 vaquitas marinas, pues fue el resultado de una investigación del CIRVA en el 2015, después de ello no hemos sido testigos de algún otro estudio o investigación que pueda calcular un padrón”, manifestó Tirado Pineda.



El presidente de la Cooperativa en mención destacó que a casi dos años de la inminente pesca por decreto de la Federación, como sector pesquero están a la espera de conocer un resultado positivo de la intención de preservar a la vaquita marina.



“Nosotros no festejamos que al parecer haya menos especies o algún resultado negativo, al contrario, en este lapso hemos podido demostrar que los pescadores legales no somos los que estamos dañando a la vaquita y a la totoaba”, dijo.