Llama joven de SLRC a hacer público hartazgo social

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

A manifestarse en contra de las acciones de gobierno que terminan por dar un golpe a los ciudadanos llamó el estudiante Manuel Alberto Reina Ortiz, tras agregar que el pueblo tiene una posibilidad muy grande ante tanta movilización a nivel nacional en protesta por el tema de la gasolina.



El estudiante de la licenciatura en Derecho dijo que es tiempo de que los mexicanos terminen de despertar y hagan valer su derecho a la expresión, uniéndose a las manifestaciones pacificas que se realizan en cada estado.



“Uniéndonos en protesta podemos hacer grandes cosas, no hay que bajar la guardia, esto va en grande y buscamos que tope en una respuesta positiva de nuestros gobernantes”, dijo tras destacar que desde hace tiempo no había existido en San Luis Río Colorado una protesta pública con la duración que la que ha causado el tema del incremento al costo del combustible.



“Esto es un despenar que viene de un hartazgo social y creo que ninguna distracción que el gobierno ponga nos va hacer divertir de nuestro cometido, que es revertir el precio de la gasolina y demás impuestos que nos están lastimando”, expresó el joven, quien ha participado en las manifestaciones pacíficas.



Reina Ortiz dijo que el llamado va para la comunidad en general, sin embargo detecta una oportunidad muy grande para los estudiantes, quienes en sus manos llevan los medios para informarse y responder al gobierno con preparación y conocimiento.



“El gobierno nos quiere tener de alguna forma reprimidos para que no hablemos de los que está pasando, el gobierno nos quiere ignorantes y quietos, cuando esta apatía es los que nos tiene así”, finalizó.